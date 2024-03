¡El sueño pudo más! Joven en estado de ebriedad toma bus y se queda dormido hasta el día siguiente

21/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven pasó el susto de su vida tras quedarse dormido en un bus de transporte público. El muchacho informó que había tomado el carro en estado de ebriedad y se quedó dormido hasta el día siguiente que una controladora lo despertó para preguntarle que hacía en la unidad.

El video, que ha sido ampliamente difundido en redes sociales, fue compartido inicialmente por la página 'memessiio'. En las imágenes, que fueron grabadas presuntamente por una controladora de la empresa de transporte, se escucha cuando la mujer pregunta: "¿Qué hace usted aquí?"

Rápidamente, el joven procede a explicar, indicando que subió a la unidad cuando estaba en estado de ebriedad y se quedó dormido allí. "Por eso le digo, he tomado el carro estando borracho y me he quedado dormido . Yo he amanecido aquí botado" , respondió.

Sin embargo, su argumento no convenció a la persona que grababa el video, ya que lo volvió a cuestionar: "Este carro ha llegado aquí a las dos de la mañana y como es posible que el chofer no se haya dado cuenta que usted está durmiendo al fondo. Llamaré al chofer".

Usuarios crean posible explicación

Los internautas no tardaron en reaccionar a la publicación y lejos de criticar al joven, explicaron que lo más probable es que el chofer se haya percatado de él y lo dejó durmiendo en la unidad para que no le pase nada.

"El chófer se apiadó y lo dejó dormir tranquilo", "El chófer si se dio cuenta pero lo dejo tranquilo no lo iba a dejar botado a las 2 am para que le pasara algo malo", "El chófer es una buena persona, a esa lo dejó pasar la noche en el carro, muchos otros lo botaban por cualquier lado", escribieron.

Cabe resaltar que, la mayoría de personas indicaban que el chofer tuvo una buena acción al no dejar al joven abandonado a su suerte durante la madrugada.

"Mil veces mejor que te dejen durmiendo en el bus, dentro de la cochera y tranquilo antes que te tiren por ahí o te despierten para que te bajes y no sepas dónde estás", "Piola el chofer si llego 2am donde lo va a botar a ese muchacho, le dio una noche segura, "El chófer es un buen samaritano", agregaron.

Es así que, la historia del joven que subió al bus en estado de ebriedad conmovió a los internautas, quienes lejos de cuestionarlo, felicitaron al chofer por dejarlo dormir en un lugar seguro.