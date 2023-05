"Ellos también merecen ser felices": Cumpleaños de perritos causa controversia en redes

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos videos conmovedores donde los protagonistas son nuestras mascotas, quienes actualmente son considerados parte de las familias. Es así como un video publicado por la cuenta de @denjhamchan, en la reconocida plataforma de TikTok, generó controversia por realizar una fiesta de cumpleaños a dos perritos.

"Los animales también merecen ser felices"

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que un grupo de personas decide celebrar el cumpleaños de sus mascotas con gran detalle, decoraciones, torta e incluso contrataron a un payaso para animar el show con temática de 'La Bella y la Bestia". ¡Y no podían faltar los invitados, tanto humanos como otros perritos, amigos de los cumpleañeros!

En la descripción del video se lee: "Hermoso día con seres que uno quiere, gracias a todos. ¡Feliz Cumple Chandy y Chato los amamos!", dando a entender que los dueños de ambos perritos solo querían ver felices a sus perritos e ignorar a las críticas de sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en defender a estos jóvenes que celebraron 'a lo grande' el cumpleaños de sus mascotas. Sin embargo, también aparecieron usuarios que criticaron el show que armaron, manifestando que no son niños sino solo animales que no deberían ser humanizados.

"Feliz cumple, Firulais"; "ojalá todos los perritos vivieran esto", "cada quien es feliz a su manera"; "la fiesta que merecían", "ellos también merecen ser felices, y quien diga lo contrario es por envidia", "ellos son unos angelitos que siempre estarán contigo", "son los más leales no como los humanos", "ignoren las críticas, ellos son felices y punto", "lo que importa es que ellos se ven contentos junto a sus amiguitos peludos", fueron algunas de las principales reacciones al video publicado en TikTok.

Otro caso donde un sacerdote critica 'humanizar a los animales'

El sacerdote, Jorge Vargas, se volvió viral, en redes sociales, al revelar el motivo por el que no se debe humanizar a una mascota: "Los animales son animales. No humanicemos a los animales, porque esto puede ser un problema".

Durante el video viral señaló que una de sus amigas comentó que "amaba más a su mascota que a cualquier ser humano", por lo cual, él reafirmó que "un animal no vale más que un ser humano" y enfatizó que es más importante educar para que se les ofrezca un trato digno y respetuoso, pero no a costa de las personas.