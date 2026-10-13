Le llevó serenata a su pareja y descubrió que le habría sido infiel en su propia habitación: caso se volvió viral

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven no dudó en llevarle una romántica serenata a su pareja, sin imaginar que se llevaría una desagradable sorpresa: la encontró, aparentemente, siéndole infiel en su propia habitación. El caso se volvió viral y generó el debate en las redes sociales.

Novio le llevó serenata pero la encontró con el amante

Muchas parejas hacen todo lo posible para que el romance o la "llama del amor" no se apague en su relación. Sin embargo, no todos tienen finales felices, tal como la escena difundida en distintas plataformas de redes sociales.

Pues bien, en el material audiovisual compartido por la cuenta de X, @briasofiah, se evidencia el preciso momento en que un joven se ve algo nervioso al llegar a su casa, ya que optó por llevarle una serenata a su querida novia.

Con guitarra en mano y acompañado de un grupo de amigos, estaba listo para cantarle una romántica canción; sin embargo, la velada se tornó en decepción al ingresar a su habitación tras aprovechar un descuido de su novia, quien intentaba impedir que pase a la casa donde ambos vivían juntos.

Descubrió que pareja le era infiel en su propia casa

Al llegar a la habitación, descubrió a otro hombre que trataba de mantenerse oculto para evitar problemas, pero su intento no tuvo resultados favorables. El joven que llevó la serenata comenzó a increparle por su presencia y a su pareja por haberlo traicionado.

La tensión comenzó a intensificarse y, con los ojos llorosos, dio por finalizada la discusión y optó por salir de su casa. Los músicos que lo acompañaron para la serenata fueron los testigos del engaño de su pareja.

Le llevo serenata a su novia y se encontró con lo peor.🥲 pic.twitter.com/qGR95Mt8nJ — Brianna Sofia (@Briasofiah) October 3, 2026

Video de presunta infidelidad se volvió viral en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó el debate en las redes sociales. Pues bien, algunos usuarios no dudaron en cuestionar a la mujer por haber engañado a su pareja, que según precisaron, viendo la escena aparentaría ser un hombre enamorado dispuesto a hacer de todo con tal de ver feliz al "amor de su vida".

Otros internautas, pidieron mayores detalles para saber si lo que aparentaba el joven "un hombre detallista" era real o solo estaba pidiendo disculpas por algún error suyo en su relación.

El inesperado episodio dejó al joven frente a una situación que difícilmente imaginó cuando decidió sorprender a su pareja con una serenata. El caso rápidamente llamó la atención en redes sociales y generó diversas reacciones entre los usuarios por la presunta infidelidad.