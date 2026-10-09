Hombre protagoniza escándalo en el trabajo de su esposa tras descubrir que le fue INFIEL con el jefe

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre protagonizó una inesperada escena en el trabajo de su esposa tras acusarla de haberle sido infiel con su jefe. El escándalo fue captado en video, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales y generó el debate de si debió confrontar al amante en vez de a su pareja.

Descubrió la infidelidad de su esposa con su jefe

De acuerdo al material audiovisual que se difundió en distintas plataformas, se logra visualizar el preciso momento en que un hombre ingresa visiblemente molesto y eufórico al interior de un banco. Muchos creían que su enfado podría deberse a un asunto relacionado a esa entidad bancaria o su economía; sin embargo, no fue así.

Pues bien, el hombre fue directamente hasta la oficina del jefe, director de la sucursal bancaria ubicada en el municipio de Villanueva, Casanare, para enfrentarlo. ¿El motivo? Descubrió que era el amante de su esposa. Al ver que no salía y que solo se escondía mirando por detrás de la puerta de cristal, el sujeto decide golpear fuerte la puerta.

Al ver que lograba abrirla, decide agarrar un objeto pesado y lanzarlo por encima de una de las paredes del despacho. Según se reveló, acudió hasta el recinto de esa manera porque descubrió que la mujer que consideraba era el amor de su vida lo había traicionado.

Confrontó al amante de su esposa: jefe de un banco

El escándalo por la presunta infidelidad escaló en distintas redes sociales, donde los usuarios no dudaron en cuestionar que el agente de seguridad del banco no impidiera el ingreso del hombre, quien armó tremendo escándalo en la sucursal por el aparante engaño de su pareja.

"El celador como que odiaba al presunto amante porque no movió un dedo", escribió un internauta identificado como @criticolombia4, en X, antes Twitter.

El hombre descubrió una supuesta infidelidad de su pareja con uno de los asesores que trabaja en esa sucursal. La calidad de la puerta 10 de 10. El celador como que odiaba al presunto amante porque no movió un dedo! https://t.co/6PnVm09jU8 — Abuelo Emberracado (@criticolombia4) October 6, 2026

Reacción al video de la traición en redes sociales

Si bien la escena fue captada en 2019 en una sucursal del Banco Agrario en Colombia, el caso volvió a surgir en las redes sociales y generar cientos de comentarios. Algunos optaron por defender al hombre por tratar de enfrentar al amante, mientras que otros aseguraron que a quien debía reclamar era a su esposa en privado.

"Todas mienten", "el amante no tiene la culpa", "en vez de reclamarle a la mujer, va y arma tremendo escándalo", escribieron en las redes sociales.

Como era de esperarse, el caso donde un hombre protagoniza fuerte escándalo en el trabajo de su esposa tras descubrir que le fue infiel con su jefe, terminó generando el debate en las plataformas sociales por su insólita reacción en la entidad bancaria.