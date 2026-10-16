Celebración terminó en escándalo: se casaba en un piso y arriba festejaban los 100 días de su hijo con otra mujer

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre celebraba su boda, mientras en el piso de arriba se realizaba una fiesta por los 100 días de su hijo con otra mujer. Tras descubrir la situación, la novia y la madre de su bebé protagonizaron un escándalo en el hotel donde se desarrollaban los dos eventos.

Celebraba su boda y 100 días de su hijo en el mismo hotel

Una insólita coincidencia entre dos celebraciones terminó llamando la atención en las redes sociales. De acuerdo al material audiovisual que ya ha superado los 6,6 millones de visualizaciones, el caso se habría registrado en un hotel en China, precisamente en la ciudad de Liupanshui.

Mientras un hombre celebraba su boda en el primer piso del hotel, en otro nivel del mismo edificio festejaban los 100 días de su hijo junto a otra mujer. Las dos celebraciones transcurrían al mismo tiempo.

El hombre buscaba la forma de salir para no perderse de ambas celebraciones: subía y bajaba cada piso de manera continua para atender los dos compromisos. De acuerdo a la escena, trató de disimular el cansancio de la jornada para no levantar las sospechas.

Madre de su bebé descubrió el engaño: caos en plena fiesta

Sin embargo, la situación que debía ser un momento de fiesta y alegría se convirtió en tremendo escándalo que se volvió viral en las redes sociales. La situación estalló cuando la madre del niño se percató de lo que ocurría en el piso inferior del establecimiento donde organizaba los 100 días del menor de edad.

Al enterarse de que su expareja se estaba casando, no dudó en gritarle: "Con razón me separé de ti, tonto". La tensión fue en aumento en las instalaciones del hotel cuando las respectivas familias descubrieron las maniobras del hombre por tratar de acudir a ambos eventos a la mismo tiempo.

En el video aparece una mujer con un niño en brazos que intenta subir las escaleras del hotel acompañada de otra persona. Sin embargo, varios hombres les cortan el paso y se colocan uno junto al otro para impedirles subir.

🇨🇳 | Una mujer en China habría organizado el cumpleaños de su hijo en el mismo hotel donde su expareja celebraba su boda, pero en un piso superior y el mismo día. El encuentro terminó en una pelea entre ambas partes.

pic.twitter.com/mnJFMJNi8n — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2026

Policía intervino para controlar la situación

La discusión se prolonga hasta que un hombre vestido de negro baja desde el piso superior y parece pedir al acompañante de la mujer que retroceda, tras lo cual los dos grupos acaban separándose. El altercado alarmó a otras personas, quienes dieron aviso a la policía para impedir que la situación vaya a mayores.

El caso en China deja una escena difícil de ignorar: dos celebraciones familiares en un mismo edificio y una coincidencia que convirtió lo que debía ser un día especial en una historia capaz de despertar sorpresa y curiosidad en las redes sociales.