"Eres el mejor, gracias por tanto amor": Joven recién graduada se muestra agradecida por todo el esfuerzo de su padre

Muchos padres hacen de todo para poder garantizar el bienestar de sus hijos y poder sacarlos adelante, por lo cual hasta realizan varios trabajos para llevar un sustento económico a casa y poder ayudarlos con sus estudios. Es así como la historia compartida en Facebook por Consuelo Elizabeth conmovió a más de uno de sus seguidores.

En la publicación se descubre que Consuelo Elizabeth tuvo una ceremonia de graduación, pero su padre Raymundo Saldaña Casso, conocido como 'Raymundin cara de calcetín', no pudo asistir debido a que debía trabajar en un grifo disfrazado de payasito. Aun así, la recién egresada llegó hasta su centro laboral vestida con su toga, birrete y diploma, y le agradeció todos los sacrificios que hizo por ella para convertirse en toda una gran profesional.

Trabajo en el municipio, soy payaso y también despachador de gasolina, por eso no pude ir a la graduación, pero en la noche tendremos fiesta para celebrar que mi hija cumplió su sueño, ahora solo me queda una: solo falta una de mis hijas, Karlita de 17 años, es la única que me hace falta de sacar adelante y con la ayuda de la gente que me da trabajo también saldrá adelante, comenta el hombre conmovido por ver a su 'niña' cumplir su sueño profesional.