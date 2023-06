"Es mi ángel": Joven conmueve al llevar a su abuela a su primer baile de graduación

Las redes sociales nos muestran historias conmovedoras como la del joven Stephen Vigil, quien decidió romper las reglas de su institución educativa para cumplir un sueño de su abuela.

En la publicación realizada en Facebook, se relata que su abuela Julia Jarman, de 92 años, fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Debido al avance de su enfermedad, los especialistas determinaron que solo le quedaban seis meses más de vida. Cuando Stephen Vigil, se enteró, no dudó en hacer todo lo posible porque el último tiempo de su abuelita fuera el mejor de su vida.

Luego, el joven de 17 años le preguntó al director Joe Lewis de Stafford High School si podía llevar a su abuela al baile de graduación, y a pesar de que había una restricción para invitados mayores de 20 años, Lewis concedió el deseo de Stephen sin dudarlo: "Estoy tan feliz de haber podido hacer esto por ella y la familia".

Su abuelita, emocionada por el especial momento, se puso un vestido azul que hacía juego con el atuendo de su nieto y lo combinó con un sencillo collar de perlas. Mientras otros adolescentes entraban al lugar con niñas de su edad, Vigil entró con su abuela del brazo.

Para ayudar a su abuela a crear recuerdos inolvidables, Vigil le pidió al DJ que pusiera su canción favorita, "Can't Help Falling In Love" de Elvis Presley. Vigil sostuvo la mano de su abuela cuando la música comenzó a sonar y bailaron. Él recordó: "Casi me hizo llorar mientras la cantaba conmigo mientras bailábamos".