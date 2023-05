"Muy orgulloso de él": Abuelito no contuvo la emoción al ver a su nieto graduarse

30/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las redes sociales nos sorprende una vez más con una historia conmovedora publicada en la reconocida plataforma asiática de TikTok, donde se ve a un abuelito emocionarse por la graduación de su nieto.

No pudo evitar las lágrimas

En el material audiovisual, el señor de avanzada edad, comienza a romper en llanto por ver a su nieto cumplir una de sus metas más soñadas: ¡lograr graduarse de la universidad!

Según la descripción del breve video, el señor nunca pudo terminar sus estudios secundarios, pero siempre buscó la forma de conseguir un trabajo para sacar adelante a su familia y que a sus hijos nunca le falte nada. Asimismo, manifestaron que él siempre apoya a sus nietos para que puedan cumplir todos sus sueños y estará para ellos 'en los buenos y malos momentos'.

"Orgulloso de sus logros"

"Mi abuelo no pudo terminar la secundaria, sin embargo se esforzó para dar a su familia lo mejor siempre y hoy vio a su nieto recibirse en Estados Unidos", comentó la joven Abril Vergara, dueña de la cuenta donde se compartió la emotiva escena.

En otra de las imágenes se observa al abuelito sacar su celular para tomar fotos de su nieto en su ceremonia de graduación y mostrarse orgulloso al verlo recibir su diploma y verlo convertido en todo un gran profesional. No dudó en llevar un osito como regalo para su nieto adorado.

Reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la tierna escena protagonizada por el abuelito durante la ceremonia de graduación de su nieto. Otros aprovecharon en aconsejar a los jóvenes a valorar a sus abuelos y recordar cada momento compartido con ellos en vida.

"Luchemos por la ley divina: abuelos eternos, para que nunca nos dejen", "no terminaron la secundaria, pero son la gente con más valores y nos han inculcado esos grandiosos valores", "qué hermoso, no hay nada más lindo que tener un gran abuelo", "la mía no sabía ni leer ni escribir, pero hizo mujeres profesionales. Mamá, te extrañamos mucho, un beso al cielo", "te amo abuelo", "hermoso el nieto como le da besito en la cabecita", "qué orgullo siente tu abuelo", "los abuelos son ángeles para los nietos", "ahhh qué amor", fueron algunas de las principales reacciones de los usuarios de TikTok.

Video tiene 370 mil vistas. "Necesitamos que siga en TikTok, qué alma tan bella a través de su carita la puedo ver. Lo abrazo fuerte", comentó una seguidora solicitando ver más videos del abuelito sensible por la emoción.