"Es mi hija": Mujer es criticada por pagar costoso pasaje en avión a su perrita

Muchos de nosotros consideramos que los perros "son el mejor amigo del hombre", por su lealtad y su amor incondicional. Cuando llegan a un hogar son considerados como un hijo más y en la actualidad hasta pueden viajar en un avión junto a sus dueños.

Es así como un video publicado en redes sociales generó el debate porque una mujer pagó un precio alto para viajar en clase ejecutiva junto a su mascota.

Helen Rosalie mostró en su cuenta de Instagram, que alcanza los 26 mil seguidores, un video donde se la ve a ella junto a su perrita, Fifi, en un avión y sentadas en primera clase durante un vuelo de 11 horas de Hong Kong a Estambul. Además, su mascota incluso tuvo su propio asiento con todas las comodidades.

"Es mi hija, y con mi dinero hago lo que sea"

"Ventajas de Hong Kong a Turquía: personal a bordo que admite perros, asientos espaciosos en clase ejecutiva, salón apto para perros en Estambul, aseos para mascotas en el aeropuerto de Estambul y solo necesitaba poner Fifi en su plato de comida", se lee en la descripción de la publicación realizada en Instagram.

A pesar de que ella ve normal el trato que le da a su perrita, muchas personas no dudaron en criticarla, pero Helen defendió su decisión de comprarle un asiento en primera clase, explicando que Fifi no es solo su mascota.

"No creo que los que no son dueños de mascotas lo entiendan. No es solo un perro... es mi hija", comentó. Además, señaló que los documentos requeridos para volar con un perro en la cabina variarán según la aerolínea con la que vuele, y desde y hacia dónde vuele".

Asimismo, la joven manifestó que Fifi está acostumbrada a una vida de lujos. En publicaciones anteriores se la ve luciendo accesorios de diseño y disfrutando de la playa, indicando que es una perrita de terapia certificada, una clasificación que le otorga mayores libertades cuando viaja.

"No hagas caso a las críticas": reacciones al video viral

Como era de esperarse, el video generó un debate en distintas redes sociales como Facebook e Instagram, donde las personas dejaron comentarios que apoyaban a Helen y quienes cuestionaban que comprara pasajes tan costosos para Fifi.

"Quiero ser millonaria solo para eso", "ese perro tiene mejor vida que yo", "¡aw me encanta este Fifi! Estoy seguro de que a todos les encanta conocerte en tus viajes", "si tuviera el dinero. Mis cachorros tendrían un mayordomo. Me encanta esto, merecen ser mimados", "¡fabuloso! y entonces esto debería permitirse, no importa saber que las mascotas están dentro del avión asustadas y solo Dios sabe qué más", fueron algunas de las reacciones de los seguidores.