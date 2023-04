Todo por un TikTok: Jóvenes sufren un aparatoso accidente automovilístico por grabar un trend

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La conducción distraída es la principal causa de accidentes automovilísticos. Unas jóvenes se encontraban grabando un video para su cuenta de TikTok, nunca imaginaron que sufrirían un accidente que por poco les costaba la vida.

Se accidentan mientras grababan un TikTok

Los teléfonos celulares son una fuente común de distracción para muchos conductores, lo que puede poner en peligro la seguridad de otros automovilistas y peatones.

Unas jóvenes se encontraban en un vehículo por la zona rural de Sahagún, en Córdoba, Colombia. Todo esto mientras grababan un video para TikTok con la canción "California" del cantante colombiano Feid.

En el momento que grabaron el video, la letra de la canción decía: "Bebé, me siento en California porque bebo y no me dicen nada".

La joven que estaba manejando el vehículo se distrajo para ver la cámara del teléfono celular. A los pocos segundos, la copiloto se percata que estaban en peligro y empieza a gritar desesperadamente. Sin embargo, la conductora ya había perdido el control de la camioneta tipo Tucson y terminan volcados sobre la vía.

Todo acabó en un horrendo susto, del que hubo un final triste, pero podría haber sido peor. Después de que la copiloto recuperase su teléfono celular, se observó a la conductora muy nerviosa. "¡El carro de mi papá!, ¡El carro de mi papá! ¡De mi papá!", gritaba angustiada.

El video fue compartido en Twitter por la cuenta Prófugos del Ácido Fólico. Hasta el momento, suma 430.000 visualizaciones y 11.000 me gusta.

Peligros de utilizar el celular mientras conduces

A pesar de las campañas de concientización y las leyes que prohíben utilizar el celular mientras se conduce, todavía es común ver a muchos conductores mirando sus dispositivos móviles mientras viajan.

El uso del teléfono celular se ha convertido en un factor en un número cada vez mayor de accidentes automovilísticos por conducción distraída. Las personas a veces usan sus teléfonos para hablar, enviar mensajes de texto o navegar por Internet mientras conducen. Esto desvía su atención de la carretera, lo que puede provocar una tragedia.

Incluso en un semáforo, este comportamiento puede ser peligroso, ya que los conductores deben mantener la concentración total para conducir de manera segura.

Los teléfonos celulares y los mensajes de texto no son las únicas cosas que pueden distraer a los conductores. Las distracciones también pueden incluir ajustar una radio, comer y beber, leer, arreglarse e interactuar con los pasajeros.