Españoles se enamoran de la camiseta de Alianza Lima: "El mejor equipo de todo el Perú"

En TikTok, un grupo de españoles causaron gran controversia y revuelo al dar sus primeras impresiones sobre la camiseta del equipo peruano Alianza Lima e incluso qué opinaban de la escuadra victoriana.

Muchas personas no dudan en expresar el amor y la pasión que sienten por un equipo de fútbol determinado y acuden a cada uno de los partidos que enfrentan para alentarlos y demostrarles todo su apoyo incondicional, en los buenos y malos momentos.

A través de la famosa plataforma china, se ve cómo un joven identificado como Dieguito recorre una calle de Madrid, en España, para enseñar a los transeúntes la camiseta blanquiazul y conocer qué opinan sobre ella.

Sorpresivamente, algunos de ellos conocían la historia de Alianza Lima y no dudaban en calificar al club como el mejor equipo de fútbol peruano. A su vez, aseguraban que los directivos supieron escoger correctamente los colores que los dejaron fascinados.

"El mejor equipo de todo el Perú", expresó un español. Seguidamente, una de sus compatriotas le explica que le gusta mucho el azul marino y el blanco dándole un puntaje 9 de 10.

El video se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros recomendaron al influencer hacer la misma dinámica con otras camisetas de clubes nacionales como Universitario de Deportes.

"Ahora hazlo con el de la u para que no lo reconozcan", "el más grande duela a quien le duela", "no soy de Alianza, pero me agrada que sepan que son peruanos y el niño que dice de toda la vida", "el único grande y único tetracampeón del fútbol peruano", "la gloriosa es hermosa donde sea que la lleves", expresaron los internautas en TikTok.