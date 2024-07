"Grones de corazón": Pareja sorprende a invitados al festejar su boda con camiseta de Alianza Lima

Una pareja de novios sorprendieron a todos en redes sociales al no dudar en usar sus camisetas blanquiazules y cantar el tema insignia de Alianza Lima en el día de su boda y delante de sus invitados.

Muchas parejas deciden unir sus vidas para siempre ante el altar y jurarse amor eterno, pero no desaprovechan la oportunidad de mostrar a todos sus seres queridos sus más sobresalientes aficiones cuando llega el momento del baile tradicional. Algunos prefieren usar canciones románticas, mientras que otros hacen volar su imaginación.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que una pareja está en medio del salón donde festejan el haber logrado casarse sin ningún inconveniente.

Sin embargo, dejaron asombrados a cada uno de sus invitados al salir luciendo la camiseta del club de sus amores, Alianza Lima, y comenzar a cantar el tema 'Gallo Negro' a 'todo pulmón' para dejarles en claro que son "grones de corazón".

Con esta escena, una vez más se demuestra que las parejas buscan generar que nadie olvide el día de sus bodas, gracias a su originalidad y creatividad y más cuando se trata de hacer notar su gran admiración por uno de los equipos del fútbol nacional más destacado y que guarda una rivalidad con Universitario de Deportes.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a la pareja y asegurar que "lucían la mejor camiseta del país".

"Arriba Alianza, el único grande", "durarán para siempre", "qué elegancia de esa pareja", "ya me dieron ganas de casarme, me falta la novia aliancista", "eso es amor de verdad", "si mi boda no es así, no me caso nunca", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.