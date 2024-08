Hinchas 'EXPLOTAN' contra Alianza Lima tras empate: "Queremos jugadores que quieran campeonar"

11/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima empató 0-0 ante ADT la noche de ayer, por lo cual, los hinchas blanquiazules no pudieron ocultar su molestia e indignación contra el "equipo de sus amores" y con un cántico expresaron que desean jugadores que tengan ganas de campeonar.

Alianza Lima igualó ante ADT

Alianza Lima perdió la oportunidad de mantenerse líderes del Torneo Clausura y el debut de su DT Mariano Soso se vio opacada por el empate con 'El Vendaval Celeste', en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute.

A pesar de que el cuadro blanquiazul empezó con buenos planteamientos en la cancha y contra el arco tarmeño, el arquero Pedro Díaz logró salvar a su equipo en tres oportunidades con buenas atajadas.

Además, Alianza tuvo algunos contratiempos en el segundo tiempo, puesto que la defensa de ADT se mantuvo firme y no permitieron que los Íntimos abrieran el marcador a su favor, cerrando el partido con un 0-0 que no permite al equipo de Soso sacar mayor ventaja ante sus rivales.

Hinchas blanquiazules 'explotan' en Matute

Es por ello, que antes de que todos los jugadores se retiren de la cancha y se dirijan a los vestidores, los hinchas blanquiazules lanzaron un cántico entonado 'a todo pulmón' expresando su molestia y tristeza por ver un "bajo rendimiento" y no anotar un gol que les dé tres puntos para asegurar su posición en el torneo.

"Queremos jugadores que quieran campeonar", expresaron los seguidores del club íntimo tras no perdonarlos por no demostrar mayor "garra" para seguir adelante en la competencia y no aprovechar la oportunidad que tuvieron para marcar a su favor.

Sin embargo, no todo quedó ahí, ya que también aprovecharon las redes sociales para mostrar su enojo y frustración por no poder gritar de alegría en Matute.

"Me cag*ron el fin de semana, teniendo la oportunidad de anotar", "Marioni fuera", "no son los entrenadores, son los jugadores", "gracias por regalar el año", "qué les pasó, una gran decepción", "les falta corazón", "se creó varias ocasiones, pero lamentablemente no entró", señalaron en el post compartido por Alianza Lima.

¿Zambrano respondió a los hinchas?

Al finalizar el encuentro deportivo, Carlos Zambrano brindó declaraciones y no dudó en hacer referencia a los cánticos que los aficionados realizaron desde las tribunas.

"Lamentablemente, cuando no se gana, suceden estas cosas. Es duro no poder ganar en casa, duelo mucho. (...) Desde la tercera fecha han dicho lo mismo", expresó en un inicio.

Seguidamente, resaltó que siempre se concentran para tener mejores resultados, pero a veces no se dan las oportunidades, pero lo mejor es poder pasar rápido la página y pensar en el próximo partido: "Esto es fútbol, todos queremos ganar".

Es así como tras el empate de Alianza Lima ante ADT provocó la molestia de los hinchas blanquiazules, quienes gritaron con todas sus fuerzas que desean jugadores que realmente deseen llevar al equipo a campeonar.