Españoles quedan sorprendidos por ver cómo se celebra Año Nuevo en Perú: "¿Son guerras nucleares?"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde dos jóvenes españoles no pudieron ocultar su asombro al descubrir cómo se celebra Año Nuevo en el Perú.

Muchas personas están emocionadas por recibir el 2024 de la mejor forma posible y no dudan en sacar a relucir sus mejores cábalas, ir a baños de florecimiento, leer su fortuna o reventar varios pirotécnicos.

En el material audiovisual, de solo 40 segundos de duración, se ve cómo Mario Colomina, un joven español, se encuentra al lado de una compatriota suya y deciden visualizar un video que uno de sus seguidores les compartió y descubran cómo es que los peruanos celebran una fecha muy esperada por todos.

En distintos países se celebran las festividades de distintas formas, ya sea por sus tradiciones y costumbres, por lo cual, estos dos jóvenes extranjeros quedaron en shock al ver los fuegos artificiales que se reventaban el 1 de enero a la medianoche para recibir el Año Nuevo, en Perú, una actividad que al parecer no es muy común en España.

"¿En serio me estás diciendo que esto pasa en Perú? ¿Así empiezan el año? (...) Esto hay que vivirlo un año, hay que ir a Lima y vivirlo", se escucha decir a Mario sin poder ocultar su gesto de asombro y deseando tener la oportunidad de poder vivir esa misma experiencia.

Ambos jóvenes comparten día a día la pasión que sienten por las tradiciones del Perú, así como su gastronomía, hasta el punto de salir a las calles de su localidad para compartir con sus connacionales las costumbres de nuestro país.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros usuarios señalaron que era algo usual reventar pirotécnicos en sus países, como una forma de celebrar el nuevo año.

"De hecho es como una tradición, muchos juegos artificiales, pero también hay terribles incendios", "nada como las fiestas navideñas y el año nuevo en perú, acá en Italia es tan triste, no se ve nada de esto", "y eso que falta ver la quema de los muñecos", "mi cerro salió en un video, me siento famoso", "eso no es nada, en los años 2000 eso sí que eran guerras nucleares", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.