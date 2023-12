"Lo pidió crocante": ¡Insólito! Peruano manda a hornear su pavo y se lo entregan carbonizado

28/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Es normal que en la planificación de la esperada cena navideña ocurran imprevistos, pero el que pasó un peruano y su familia fue extremadamente peculiar. Un usuario compartió su desagradable experiencia por TikTok, mencionando que su pavo se le entregó carbonizado.

El hombre tenía esperanzas de disfrutar la cena del 24 de diciembre junto con su familia, y le encargó la cocción del pavo a una panadería cercana su hogar. Pero, en ves de entregarle un jugoso y dorado pavo, le entregaron las cenizas del mismo, pues se encontraba extremadamente quemado.

Situación insólita

El metraje, publicado por la cuenta @gatito.vt, muestra al ave más consumida por Navidad totalmente quemada. Lo peor es que la familia intentó trozar el pavo en un estado no apto para el consumo, pero se sorprendieron aún más al verlo carbonizado casi en su totalidad.

Aparentemente, el ave se encontraba 'tostada', generando las risas y comentarios de los presentes y de miles de usuarios en redes sociales, que se sorprendieron por la insólita experiencia culinaria de la familia.

Usuarios reaccionan

Entre múltiples bromas y comentarios jocosos, las personas reaccionaron en TikTok solidarizándose con la familia que recibió el pavo en pésimo estado.

"Yo le digo que me devuelva el dinero invertido y se lo dejo todo", "Es tan práctico hornear en casa uno mismo. Jamás llevé a hornear pavo ni chancho a la panadería", "A mí me tuvieron desde el mediodía, salió mi pavo casi a la medianoche", "¿No pediste crocante?", "No le pagues", "Me pasó lo mismo una vez, pero de ahí nunca más. Ahora lo horneo yo misma en mi casa", "Al menos de ellos está quemado, el de nosotras salió crudo", fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Perú es el país que consume más pavo

Recientemente, se dio a conocer que Perú es el país que consume más pavo en épocas navideñas de todo Sudamérica. Esto, mediante el director general de Estadística Seguimiento y Evaluación de Políticas del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Christian Garay.

La oferta de pavo en estas navidades ascendió hasta 1 millón 621 mil unidades, lo que significa el 51% de la producción total de esta ave en Perú. Cabe mencionar que el año pasado la producción de pavo fue de 1 millón 750 mil unidades, un poco más que este 2023.

Un peruano recibió su pavo luego de mandarlo a hornear, pero lamentablemente este se encontraba carbonizado por una mala preparación.