"Está en la aldea oculta de la niebla": Payasito sufrió al tratar de encontrar la casa donde lo contrataron

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los padres de familia buscan brindar lo mejor a sus hijos y más cuando se trata de sus cumpleaños. Ellos no dudan en contratar a los mejores animadores, payasos y servir los más deliciosos bocaditos para que sus pequeños compartan junto a sus amigos. Sin embargo, el payasito del video compartido en redes sociales sorprendió a más de un seguidor por su peculiar reacción al no encontrar la casa donde lo contrataron para animar un show infantil.

No veía nada por la neblina

En el material audiovisual se ve cómo el payasito camina una zona empinada tratando de encontrar la vivienda donde lo habían contratado para animar la fiesta de cumpleaños de un pequeño niño. Sin embargo, debido a la densa neblina que rodeaba las casas, vestido con su traje, caminaba y miraba todas las viviendas a su alrededor, pero no hallaba la que le interesaba, en la cual debía de presentar su show.

La peculiar escena no pasó por desapercibida por los seguidores de la cuenta de TikTok, quienes no dudaron en bromear por la reacción del payasito.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor el momento y se atrevieron a señalar que el hombre estaba yendo 'camino al cielo".

"Estas en la aldea oculta de la niebla", "más arriba, donde es difícil respirar, por ahí vivo", "me identifico", "suele pasar", "Es a la vuelta. Solo camina una hora más", "tienes que llegar hasta encontrar la nube negra. Ahí es", "si costado de la nube voladora, la casa amarilla, yo desde acá lo veo", "arriba, pero subiendo en la punta", "ya no hay marcha atrás", "creo que está en Silent Hill", "así son mis calles", "siempre con una sonrisa, la gente que vive arriba se lo agradecerá", "eso de aquisito, ya eso lo sabemos y al final es bien lejos", "al menos hay pista, a mi cerro no llegan", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video tiene 200.000 reproducciones

Asimismo, otras personas aprovecharon el momento para contar algunas de sus anécdotas vividas en este cambio de clima que vive Lima, por el frío y lluvias. Además, de indicar que cuando sus familiares viven lejos, en los 'cerros', pasan lo mismo que el payasito del video que se volvió viral en distintos medios de comunicación y plataformas sociales.