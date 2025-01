¡Están de vuelta! LEYENDAS DE LA MÚSICA vuelven a la vida en IMPRESIONANTE VIDEO realizado con IA

08/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

No es novedad que la IA nos permita realizar imágenes y videos que cumplan varias fantasías que nos gustarían que fueran reales. Sin embargo, también es la gran oportunidad de sacar a relucir el artista que llevas adentro y lograr resultados fascinantes.

El presente caso tiene presente como protagonista al creador de contenido Matan Cohen Grumi. Un especialista en la creación de videos con Inteligencia Artificial que logró tocar la fibra sensible de varios grupos de fanáticos con su último trabajo.

Grandes de la música vuelven a la vida

A través de sus redes sociales compartió el material audiovisual que nos presentaba a grandes exponentes de la música, tanto fallecidos como algunos que aún continúan con nosotros. Michael Jackson, Freddie Mercury, Kurt Cobain, David Bowie, John Lennon y demás vuelven a la vida para interactuar con sus mejores obras en vida.

La parte fantasiosa del cortometraje musical nos muestra como los artistas ingresan a las portadas de sus discos más icónicos y se transportan a diferentes dimensiones donde llegan a interactuar con personajes y ambientes de carácter onírico.

El trabajo fue del agrado de los grupos de fanáticos de la gran variedad de cantantes que fueron usados para realizar el video. Como se espera, el factor de la nostalgia suele ser bastante fuerte, especialmente cuando un ídolo musical ya ha pasado a mejor vida.

Las referencias musicales del video

En el video se puede observar que los álbumes que artistas de la talla de Michael Jackson o John Lennon se encuentran exhibidos en un museo. En él mismo podemos ver las portadas de los discos que son observadas por sus creadores. Por ejemplo, se puede apreciar como Kurt Cobain interactúa con la imagen del álbum 'Nevermind'.

Freddie Mercury por su parte, aparece frente a la presentación del disco 'News of the World', el cual contiene dos de las canciones más icónicas de Queen. Las cuales son las recordadas 'We Will Rock You' y 'We Are the Champions'.

De igual forma, otros discos de carácter legendario que se pueden apreciar en le material hecho con IA son las portadas de 'The Dark Side of the Mon' y 'The Wall' de Pink Floyd, 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' de The Beatles y 'Aladdin Sane' de David Bowie.

De esta manera, un video realizado con IA por parte del creador de contenido Matan Cohen Grumi, llamó la atención de miles de fanáticos del rubro musical por traer de vuelta a varios artistas y ponerlos a interactuar con sus obras más resaltantes.