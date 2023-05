Choupette: Conoce a la gata mas rica el mundo, heredera de 200 millones de dólares que viaja en jet privado

01/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, ha sido una de las mascotas más famosas del mundo de la moda desde que el diseñador la adoptó en 2011. Desde entonces, la vida de Choupette ha sido muy lujosa y extravagante, pues tiene una fortuna de 200 millones de dólares, además de ser modelo y generar miles de dólares al año.

Aunque Karl Lagerfeld falleció en 2019, Choupette continúa viviendo en un estilo de vida digno de una estrella de Hollywood. Actualmente, la gata vive en una villa en París, donde tiene una habitación propia y una cama hecha con los mas finos materiales.

¿Quiénes cuidan a la gatita mas millonaria del mundo?

Choupette cuenta con un séquito de personas que se encargan de su cuidado y bienestar. Tiene su propio chef personal que le prepara comida fresca todos los días, y un peluquero que se encarga de mantener su pelaje suave y sedoso.

Choupette también es una viajera frecuente, ya que suele acompañar a la familia Lagerfeld en sus viajes por todo el mundo. La gata ha visitado lugares como Nueva York, Roma y Tokio, siempre viajando en primera clase y con su propio asiento en el avión.

¿En qué trabaja Choupette?

Pero no todo es diversión y juegos para Choupette. También es una estrella en el mundo de la moda y ha protagonizado varias campañas publicitarias para grandes marcas como Shu Uemura y Vauxhall. Incluso tiene su propio libro de fotografías llamado "Choupette: The Private Life of a High-Flying Fashion Cat".

Aunque Choupette es una gata mimada y consentida, también es muy inteligente y astuta. Según su cuidador, la gata sabe abrir puertas y cajones, y también tiene una gran habilidad para encontrar lugares cómodos para dormir en cualquier lugar donde se encuentre.

Podemos decir que la vida de Choupette es muy diferente a la de cualquier otra gata. Vive en el lujo y la comodidad, y ha sido una gran compañía y fuente de inspiración para Karl Lagerfeld durante muchos años. Aunque su dueño haya fallecido, Choupette sigue siendo una estrella en su propio derecho y seguirá viviendo una vida digna de su estatus como una de las mascotas más famosas del mundo.

¿Quienes Karl Lagerfeld?

Karl Lagerfeled fue uno de los diseñadores de moda mas famosos e influyentes de todos los tiempos. Fue director creativo de grandes casas de moda como Fendi, Chloé, y el encargado de revivir la escencia de una de las firmas de lujo mas importantes de todos los tiempos, Chanel. él diseñador dejó un gran legado tras su muerte en el año 2019.