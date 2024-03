¡Nunca antes visto! Partido de tenis se suspende por ataque masivo de abejas en la pista deportiva

En un emocionante partido de tenis en los cuartos de final de Indian Wells, una escena inusual detuvo momentáneamente el juego. Con el marcador empatado 1-1, justo cuando uno de los jugadores se preparaba para iniciar el tercer juego con su saque, un inesperado ataque de abejas se interpuso en su camino. Ante la inusual situación, el jugador se vio obligado a apartar a los insectos con su raqueta y manos, mientras buscaba la manera de continuar, aunque se tuvo que suspender,

El juez de silla, rápidamente reconoció el peligro que representaba la presencia masiva de abejas en la pista. A través del sistema de megafonía, anunció la detención del juego de manera temporal, instando a todos los presentes a dirigirse hacia los vestuarios. Sin embargo, la inesperada situación tomó un giro aún más dramático cuando una de las abejas picó al propio juez en pleno rostro mientras comunicaba la decisión.

Mientras tanto, el encuentro entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev había comenzado con una intensidad palpable. Ambos jugadores mostraban un nivel de tenis formidable, disputando cada punto con determinación. Alcaraz, especialmente, demostraba su fuerza con su potente golpe de derecha, desafiando al experimentado Zverev en cada intercambio.

La suspensión temporal del partido debido a la invasión de abejas añadió un elemento inesperado a una contienda ya de por sí emocionante. Los aficionados se vieron obligados a esperar mientras la situación se resolvía, preguntándose cómo afectaría este inusual incidente al flujo del juego y al desempeño de los jugadores cuando finalmente regresaran a la pista.

A través de la cuenta 'X', anteriormente Twitter, muchos aficionados del tenis se trataron de tomar a la broma el incidente ocurrido en el torneo americano. Muchos hicieron énfasis a lo que hubiera sido su reacción en vez de la que tuvieron los jugadores.

"Yo mañana madrugo y las abejas de dios me han quitado el partido pero las risas de ver 'Bee Invasion' en la tele eso no lo quita nadie soy fan", "No entiendo cómo no ha habido personas en el público entrando en pánico y lanzándose rodando por las escaleras... Yo hubiera sido una de ellas lo más seguro", "Ya sabes, la reina no se quería perder el partido y le han seguido todas", "Los colores vivos de la camiseta de Alcaraz los preferidos por las abejas. Zverev tan tranquilo.", fueron algunos comentarios.