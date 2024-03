Niño prefiere la música de Beethoven antes que el reguetón y usuarios reaccionan: "Tiene un gran futuro"

13/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y sorprendentes, como el compartido en TikTok, donde un pequeño niño no dudó en responder que la música que más le gusta escuchar es la de Beethoven y no el reguetón como muchos de su edad lo hacen en la actualidad, ya que considera que sus letras no tienen ningún sentido y siempre son repetitivas.

¿Amante de la música clásica?

En el material audiovisual, de solo un minuto y 16 segundos de duración, se ve el preciso momento en que se ve el preciso momento en que un hombre se acerca a un grupo de niños en Argentina y al consultar qué tipo de música es el que más gustan, queda sorprendido con la respuesta de uno de ellos, por su tan corta edad, solo 8 años.

"¿Qué más te gusta a ti?", dice el joven, a lo cual, el pequeño responde de forma animada y muy seguro: "Yo te pongo la sinfonía número 9 de Beethoven. Me parece majestuoso".

Al tratar de explicar los motivos de su respuesta, el pequeño indicó que no le gusta para nada el reguetón porque le parece muy repetitiva. Además, intentó imitar los sonidos con la boca de algunas canciones populares de reguetón, para luego pasar a 'rajar' de ese género musical.

"No sé, es todo lo mismo. No entiendo (el reguetón). (...) Beethoven me parece muy crack porque era sordo y sabía tocar el piano", se escucha decir al menor de edad en el clip, logrando obtener miles de interacciones y alrededor de 45 millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a los padres del niño por inculcarle desde tan corta edad a apreciar la música clásica y no otros géneros que han ganado gran popularidad entre los menores de edad y adultos a nivel internacional.

"Te queremos fan de la 'Sinfonía n.º 9' de Beethoven", "necesito conocer a los padres, hay un trabajo ahí atrás", "etiqueten a Beethoven para que lo vea", "este niño tiene un futuro", "cuánta sabiduría", "se tenía que decir y se dijo", "nació en la época equivocada", "te amo niño jubilado", "un genio total, pero no porque escucha Beethoven, sino porque ya a esa edad no sólo te conoce sino que analiza y opina sin temor a nada", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales al ver cómo un niño argentino se mostró orgulloso de ser un fan de la música clásica resaltando su amor por la de Beethoven y dejando de lado el reguetón por considerarla repetitiva y sin sentido.