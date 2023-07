¡Fiebre rosa! Mototaxi causa sensación por su singular decoración de Barbie

14/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

A pocos días del estreno de la película live action más esperados de este año, 'Barbie', muchos peruanos han encontrado la forma de emprender con esta temática. Es así como el video compartido por la cuenta de @Cassandragg, en la famosa plataforma de TikTok, se muestra cómo un joven decidió decorar su mototaxi de color rosa.

Mototaxi 'Barbie'

En el material audiovisual, de 7 segundos de duración, se puede ver cómo la usuaria Cassandra manejaba por las pistas del Perú y quedó asombrada al ver una mototaxi de color rosa y con el logo de la famosa muñeca de Mattel, que ha generado gran revuelo entre sus seguidores.

"Las reales van llegando a ver Barbie", se lee en la breve descripción del video que logró captar el vehículo más usado en distintas localidades del Perú, que acaparó la atención de muchos, logrando superar las 740 mil reproducciones.

La escena hizo que varios internautas desearan que esta misma idea "de marketing peruano" pueda ser aplicada en lo vehículos que los lleven al cine a ver la tan esperada producción cinematográfica de la directora Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, este 20 de julio.

¿Qué dijeron los internautas en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron realmente sorprendidas por la creatividad y el ingenio de los peruanos por encontrar en cada cosa una oportunidad de emprender y generar un ingreso extra en sus hogares.

"Imagínate vivir en Europa y perderte de todo esto", "el día que vaya a ver 'Barbie' no diré nada, pero habrá señales", "eso se está saliendo de control", "eso es marketing", "necesito ir en la Barbie mototaxi", "si no me vas a llevar en la motobarbie, no quiero nada", "le saben al inbound marketing", "falta la carrosa", "jajaja qué locazo", "nada que limosina", "no me río porque probablemente pueda ser yo", "jajajaja, la moto que necesitamos", "la moto anda en proceso, alístate", "un hermoso carruaje", "digno de toda princesa peruana", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el clip donde se ve a una mototaxi con temática de la famosa muñeca Barbie, generó distintas opiniones teniendo en común el deseo de llegar en un vehículo rosa para ver el estreno de la película en los distintos cines del Perú, junto a sus amigos o familiares.