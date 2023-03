03/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una divertida escena está sacudiendo las redes sociales en Perú. En ese sentido, el caso engloba a un internauta que captó a una extraña mueca de un pasajero al quedarse dormido en un vehículo.

A detalle, el video compartido en TikTok evidenció cómo el usuario tenía la boca abierta y se encontraba en los asientos traseros de un transporte particular, conocido coloquialmente como 'colectivo'. En esa línea, el joven presumiblemente estaba cansado, luego de una intensa jornada laboral.

Por consiguiente, el muchacho no se habría dado cuenta que el transportista ya había llegado a su paradero final y los demás viajeros no se encontraban más en la unidad móvil.

"Uy se ha quedado dormido y ya no hay pasajeros (...) Qué pasajero se queda dormido así", dijo el usuario en su corto.

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron satíricamente ante el suceso. Asimismo, compartieron vivencias similares con otros pasajeros. Según divulgaron, los peruanos se caracterizan por dormir de maneras extrañas, sobre todo en los medios de transporte.

Por otra parte, algunos usuarios pidieron a la persona que grabó el momento, de manera graciosa, que llame al Ministerio Público para reportar la presunta muerte del ciudadano limeño. Además, algunos internautas hicieron referencias cinematográficas para comparar al joven con personajes de terror.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@Chagy28" tiene, por el momento, más de 2,5 millones de reproducciones, 329 mil likes, 6224 comentarios y 78 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Chequenle el pulso aunque sea", "Me recuerda a 'Mascaly'", "Perdón por verte sin tu permiso", "Llama a la Fiscalía ya", "Mi miedo es quedarme dormida así y que alguien me grabé", "El despertar de los muertos parte 5", "Qué estará soñando", "Cuenta la leyenda que sigue dormido", "Momento peruano", "Tranquilamente podría ser yo", "Se parece a mi mamá", "Así empieza The last of us", "Espera la venida del señor".

