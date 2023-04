¡Hilarante! Abogado llega tarde a audiencia por atorar uno de sus zapatos: "Metió la pata"

16/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un divertido momento está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. El caso engloba a un abogado que llegó tarde a una importante audiencia porque uno de sus zapatos se atoró en una abertura entre la acera y la pista vehicular.

Así es, el letrado no vio por donde caminaba y terminó en una lamentable situación. El desafortunado individuo tuvo que sacar su pie del calzado para intentar liberarlo. En ese sentido, el sujeto pasó un momento vergonzoso, ya que los transeúntes percibieron la secuencia.

Además, una de sus compañeras de despacho no aguantó y reía con cada acción realizada por el hombre. En esa línea, la secuencia aparentemente fue registrada por otra colega suya y divulgada en su cuenta de TikTok.

Hilarante secuencia

El momento fue compartido en la cuenta "@Abogadoculto".

El video culmina con la supuesta intervención de un mensajero, que intentaba ayudar al muchacho ante su desesperación. Eso sí, no resistió la oportunidad de grabar el disparatado momento para la posteridad.

La leyenda adscrita al corto fue: Imagínense llegar tarde a la audiencia porque al abogado se le atoró su zapato, que describe bien la situación que ocurrió. Asimismo, el momento fue compartido en la cuenta "@Abogadoculto" el pasado miércoles 12 de abril.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron satíricamente ante el suceso. Al respecto, mencionaron que el jurista no es capaz de liberar a un reo, ya que ni siquiera puede con su propio zapato.

Por otra parte, los usuarios apuntaron a las compañeras del jurisconsulto por no ayudarlo y sólo reír por el infortunado caso. Del mismo modo ocurrió con el mensajero.

Más de 17 millones de reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 17 millones de reproducciones, más de 754 mil likes, 6679 comentarios y 78 mil compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Si no puede sacar un zapatos, ¿qué esperanzas que me saque de la cárcel?", "Ni modo te vas descalzo. Esas secretarias no perdonan", "Si no puede sacar el zapato menos al demandado", "No me burlo porque fácilmente sería yo", "Qué bueno que no llevaba calcetines rotos", "En la vida soy el señor grabando", "Literal, metió la pata", "Pobrecito, la gente sólo se reía".