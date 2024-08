¿Hizo mal? Sacerdote corre de iglesia a mujer porque su bebé estaba haciendo mucho ruido

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico caso donde un sacerdote no dudó en pedir a una mujer que se retire de su iglesia con su menor hijo por hacer mucho ruido en plena misa.

Muchas personas acuden a las misas en busca de encontrar consuelo y apoyo ante los problemas que enfrentan en la vida. Es en este recinto donde se sienten mucho más cerca de Dios a través de la prédica de su palabra y mensaje en cada ceremonia litúrgica.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, una mujer decidió compartir una inesperada escena protagonizada en el interior de una iglesia, ya que varias personas se encontraban atentos a una misa y a todo lo que el sacerdote a cargo les decía. Sin embargo, de pronto él hace un insólito pedido a una de las feligresas.

Aparentemente, el hijo de la mujer estaba haciendo algo de ruido, lo que provocó que el sacerdote detenga sus alabanzas 'Te presentamos el vino y el pan' para pedirle que se retire junto con el bebé.

Seguidamente, el sacerdote, visiblemente enojado, le dijo que cuando realizan una obra de teatro o una película bonita, los niños pueden entrar en la casa de Dios.

La madre no pudo evitar contestar furiosamente al sacerdote por pedirle que se vaya de la iglesia solo porque su hijo cantaba muy alto, que para muchos era "molestoso y ruidoso".

"No voy a poner atención a sus palabras. Por padres como usted es que la gente deja de venir a las iglesias. No voy a sacar a mi hijo. Voy a tomar misa, le guste a quien le guste. (...) No le estoy faltando el respeto a la casa de Dios", sostuvo.