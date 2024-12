¿Impensada decisión? Millonario deja toda su FORTUNA para el exclusivo cuidado de adultos mayores

17/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un millonario no dudó en dejar toda su fortuna para ayudar a los adultos mayores de su ciudad natal. En el testamento, detalló que si no cumplen con dicho pedido, no se les dará ni una moneda. El caso se viralizó en las redes sociales y causó la sorpresa de muchos.

Millonario deja herencia con peculiar condición

Marcelin Arthur Chaix, un millonario francés de 95 años, creció en la comuna de Tourrette, y cuando murió, impactó a todos porque en su testamento dejaba toda su riqueza a esa zona, que está escondida entre las montañas, lejos de la costa de la Riviera Francesa.

En su testamento, Chaix declaró que su herencia solo podría utilizarse para servir a las personas mayores (ancianos) que aún residen en el lugar, que tiene una población de poco más de 4.000 personas. Este acto debía ser plasmado con la creación de un centro especial para ellos y el que estaría en funcionamiento en el 2026.

Este gesto generó la gratitud de los pobladores, especialmente de sus autoridades, como el alcalde Camile Bouge. Durante una reunión del consejo municipal, en la que se leyó oficialmente el testamento, Bouge declaró: "Este centro no debe tener fines lucrativos, sino un propósito estrictamente social".

"Esta instalación no debe tener un fin lucrativo, sino estrictamente social. Podemos considerarnos afortunados por este legado y expresar nuestra gratitud a este tourrettiano, sin herederos reservados, poniéndonos de pie y aplaudiendo en memoria del difunto Sr. Chaix", expresó el burgomaestre.

Revelan el dinero destinado para ayudar a abuelitos

El testamento del millonario fue leído en voz alta en el ayuntamiento local, y la comunidad de Tourrette pudo escuchar que estaba donando una asombrosa suma de 2,5 millones de dólares a las instalaciones. Por su parte, amigos y familiares de Marcelin Arthur Chaix señalaron que su decisión no los tomó por sorpresa, ya que él siempre fue una persona solidaria.

"Siempre ayudó a otros"... "No me sorprende porque era alguien que siempre ayudaba a los demás", dijeron algunos residentes del lugar, según el medio Connexion France.

Además, se dio a conocer que el objetivo no es crear una residencia geriátrica convencional, sino un espacio de convivencia para combatir la soledad que muchas personas atraviesan en su edad avanzada.

De esta manera, un anciano millonario dejó toda su fortuna a su pueblo natal con la condición de que cumplieran sus condiciones para gastarla: ¡el cuidado exclusivo de adultos mayores! Su caso causó gran revuelo a nivel internacional.