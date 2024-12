Millonario genera polémica tras negarse a dejar una herencia para sus hijos: "El rico soy yo, no ellos"

Un empresario millonario generó polémica en redes sociales tras confesar su decisión de no dejar ninguna herencia a sus hijos porque desea que ellos puedan obtener sus cosas gracias a su propio esfuerzo. La historia se viralizó rápidamente.

Javier López, un exitoso empresario español, contó en el programa 'Y ahora Sonsoles', que procede de una familia con origen humilde que ganaba el sustento del día a día con la ganadería. Gracias a su dedicación logró obtener una gran ganancia hasta el punto de obtener alrededor de $1,024.79 al mes.

Sin embargo, no todo fue felicidad y gozo en su vida, puesto que durante el 2008 tuvo una crisis que lo llevó a perderlo todo (oficinas y empleados). Es tras esta vicisitud que aprendió que de los fracasos se aprende y nunca se debe de dar por vencido por salir adelante.

Es por ello que aseguró que tiene la seguridad de que sus hijos saben que no les dejará ninguna herencia económica, ya que siempre se esforzó por darles las herramientas y la educación necesaria para que ellos salgan adelante por su propia cuenta.

A pesar de ser el propietario de un reconocido bufete de abogados, Javier López se mantiene firme con la idea de que los padres no deberían dar dinero a sus hijos o facilitarles todo en la vida una vez que se independizan, porque ello solo los perjudicaría.

"Mis hijos no esperan que me muera para cobrar una herencia. Quiero que sepan ganarse la vida por sí mismos. Les doy herramientas, contactos y consejos, pero el esfuerzo debe ser suyo". Su hijo Xavier López lo confirma: "La herencia me la está dando en vida. No me da el pescado, me enseña a pescar".