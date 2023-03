¡Impresionante! Mujer revela cuánto cuesta comer en restaurante de Bad Bunny y su reacción es viral en redes

10/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡Qué curiosidad! Una mujer revela, a través de un video, cuánto cuesta comer en un restaurante del cantante reguetonero Bad Bunny. Esta grabación se hizo viral rápidamente en Tik Tok. Varios usuarios de dicha red social al ver el clip, se sorprendieron por la gran cantidad que deben de pagar para consumir un solo platillo.

Cabe señalar que, la usuaria española acudió al exclusivo barrio de Brickell, en Miami, Florida, en donde se encuentra el restaurante del artista urbano. Antes de ingresar al local señala lo siguiente: "Ya me estoy oliendo que va a ser el video más caro que he hecho hasta ahora". Enseguida, pide a sus seguidores de Tik Tok que le den 'Me gusta' al video.

Asimismo, informó que, en otra oportunidad, intentó ingresar al restaurante del cantante Bad Bunny junto a su pareja, pero no la dejaron ingresar porque su novio estaba vestido con "pantalones cortos". En esa línea, recomendó a los usuarios de Tik Tok ir "bien vestiditos".

Carta de restaurante de Bad Bunny

Además, prosiguió a enseñar la carta del restaurante y leer los precios de cada plato de comida: "Benito tiene un cacho de carne por 1200 dólares. Eso debe estar buenísimo", dijo. Enseguida, se comprometió con sus seguidores a "volver" a probar esa comida si logra 1 millón de 'Me gustas'.

La usuaria también comentó acerca de la decoración de cada plato de comida y calificó las ostras con "granizado de sandia" como una de "las mejores" que ha comido. Luego de ello, se atrevió a probar el oro.

"Te hacen una presentación preciosa a cada plato para que le hagas un video (...) Es mi primera vez probando el oro, nunca lo he probado. La verdad que no sabe a nada", señaló la mujer.

Además, en la grabación, enseñó "el ambiente del restaurante Gekkō" y continuó probando la comida con oro. "Me esperaba que vinieran más de dos trocitos por el precio, pero estaba super bueno", comentó.

Tras ello, mostró otra comida que pidió junto a su pareja y dijo emocionada que esta era su favorita: "Yo creo que voy a estar soñando meses con este bocado es arroz crujiente con wagyu japonés. Madre mía no me he metido algo tan rico en la boca nunca. De verdad que solo volvería a este lugar para pedir 80 platos de estos".

Al finalizar el video, la mujer informó cuánto le costó toda la comida que pidió en el restaurante de Bad Bunny. Fueron 370 dólares estadounidenses lo que gastó en probar la comida que ofrece el artista urbano, además de los 57 dólares por el servicio.

Video de mujer que muestra precios de comidas en restaurante de Bad Bunny

Sandra, la usuaria de Tik Tok que cuenta con más de 2 millones de seguidores, revela en un video los precios de las comidas que ofrece el cantante Bad Bunny en su restaurante Gekkō.

Es así como el video de la usuaria Sandra, en donde revela cuánto cuesta comer en restaurante de Bad Bunny, fue en viral en Tik Tok. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 14 millones de reproducciones.