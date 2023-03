Animadora causa celos a esposa en fiesta infantil: "¿Por qué le bailas a mi marido?"

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las fiestas infantiles se suele contratar a personas que se encarguen de entretener a los asistentes, con el fin de lograr un momento agradable. Sin embargo, este no fue el caso de la fiesta que organizó una mujer para su pequeño hijo, debido a que la animadora desató los celos de una esposa, quien la increpó por realizar un baile al hombre con el que se casó.

Este momento fue grabado y publicado en Tik Tok, y en cuestión de minutos se volvió viral en dicha red social. Hasta el momento, el clip de la usuaria Jacky Farrell (@jacky.farrell) cuenta con más de 2 millones de reproducciones y con más de 50 mil 'Me gusta'.

En la grabación, se observa a la animadora de fiestas infantiles vestida de 'spider woman' y bailar a los asistentes del evento. Además, se ve a un grupo de niños sentados y a las niñas paradas esperando que la animadora les diga cuál será el juego.

El problema sucede cuando la animadora se dirige a un señor que estaba grabando con su celular el show y él le sonríe. Tras ello, ella le baila al ritmo de la música. Segundos después, regresa al sitio en donde estuvo en un principio para continuar con la dinámica del show. De inmediato, una mujer cruza sus brazos y le reclama por lo que hizo: "¿Por qué le bailas a mi marido?"

La animadora se sorprendió por lo dicho por la mujer y le respondió que el señor estaba grabando 'En Vivo' y que desconocía que era su esposo.

"Ay era su marido señora. Ah yo no le eché el ojo él me dijo que estaba grabando en vivo y a todo color. El me lo dijo, ¿verdad que sí señor?", dice la animadora a la mujer. "Señor, ¿verdad que sí, verdad que sí?", insiste. Tras ello, los asistentes se ríen y el señor mueve la cabeza de arriba, abajo para indicar que es cierto lo señalado por la animadora.

"Vamos a empezar contigo", le dice la animadora a una pequeña y continúa con su show: "Alto a la música, alto a la música".

Luego de que se difundió el video en la red social de Tik Tok, varias personas comentaron acerca del espectáculo que ofreció la animadora en la fiesta infantil y sobre la reacción de la mujer al ver que la joven le bailó a su esposo.

"Es increíble como algunas personas no tienen sentido del humor", "Luego se le escapan las risas a la señora. Toda una doble moral", "Es una fiesta de niños ¿Por qué está vestida así!", fueron algunos de los comentarios del video.