Mujer revela que su esposo árabe la mantiene y gasta miles de dólares en sus gustos: "El que no puede, que aplauda"

07/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Viral. En un reciente video de Youtube, una influencer mostró los lujos que disfruta gracias a su esposo árabe y asombró a los usuarios en redes. Esta historia se volvió viral en cuestión de minutos, debido a que el video fue compartido por varias personas y comentado.

Cabe señalar que, en este video compartido también en Tik Tok, la mujer mostró los regalos que le entregó su esposo Jamal, quien es un jeque millonario de origen saudí. En la grabación, ella comienza diciendo que su pareja le obsequió un coche de alta gama que le costó 100 mil dólares, artículos de lujos que cuestan 5 mil dólares.

Asimismo, informó a sus seguidores que su esposo también le regaló un poni de 20 mil dólares, un viaje de 10 mil dólares, una cena lujosa de 4 mil dólares y varios maquillajes de 1.500 dólares. En esa línea, señaló que la cantidad de dinero que su esposo gasta para comprar lo que ella quiera, "es un sencillo".

Además, dijo que las comodidades que disfruta por la inversión que realiza su esposo en el lugar en donde viven. Asimismo, informó que no tiene trabajo y que es "mantenida" por su esposo.

Comentarios tras difusión de video sobre relación con árabe

Tras ser difundido dicho video en Tik Tok, la joven recibió varios comentarios de los usuarios de dicha red, quienes señalaron que les gustaría tener un novio que cubra sus gastos, mientras que otros la criticaron y señalaron que la mujer debería de comprar sus cosas con su propio dinero.

"El que no puede, que aplauda", "Que deprimente, solo eres una chica material", "Yo también quiero un esposo así", "Asu, no me imagino que debes hacer para tener todo eso", "Cuánto dinero, siento que jamás lograré tener esos lujos pese a mi trabajo", fueron algunos de los comentarios.

El video, publicado por la mujer que es mantenida por su esposo árabe, cuenta con varias reproducciones, reacciones y comentarios.