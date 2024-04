¡Increíble! Abuelita de 92 años sale a trabajar todos los días para ayudar a su familia

Las redes sociales nos vuelven a sorprender con un video donde se ve cómo una abuelita de 32 años recorre las calles de Independencia para trabajar vendiendo golosinas y así llevar un dinero extra a su casa para ayudar a su familia. La conmovedora historia impactó entre los internautas.

Muchas madres hacen todo lo posible para demostrar todo su apoyo a sus hijos sin importar la edad que tengan. Además, siempre nos enseñan que no existen excusas para salir adelante.

La señora, identificada como Doña Daría, contó que siempre se encuentra motivada para salir a las calles a poner en venta sus golosinas, ya que no desea ser una carga para su hijo Jaime .

Asimismo, indicó en una entrevista que prefiere que sea ella quien salga a trabajar que su hijo, de aproximadamente 50 años de edad, porque no quiere que se vea expuesto a algún accidente porque debe cuidar de su propia familia.

La mujer de avanzada edad reiteró su deseo de apoyar con los gastos de su casa, ya que a su primogénito no le alcanza, a pesar de que también se dedica a la venta ambulatoria. Además, recalcó que si su hijo le impide salir a trabajar, lo regaña y le "da con palo", porque en la calle siempre se encuentra con gente muy buena y solidaria.

"Vendo chocolates, lo que pueda vender más rápido. Me encanta salir por las calles porque la gente es muy buena, muy hermosas, son bien lindas. (...) Ellas me besan, me abrazan, me hacen comer en la boca, me dan mucho amor, es muy bonito, mamá. (...) Sin no me deja salir a la calle, le doy con palo, le doy con palo porque yo quiero que me lleve", comentó a ATV.