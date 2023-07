¡Increíble! Hombre arranca medidor de luz de su vecino por música alta

23/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Actualmente Internet nos permite descubrir los casos más insólitos y sorprendentes como el ocurrido en México, donde un hombre se cansó de la constante bulla de la casa de su vecino y decidió tomar una radical decisión: ¡quitarle su medidor de luz!

Cansado de la bulla

En el material audiovisual, de 17 segundos de duración, compartido por la cuenta de @esdeprofugos, en la red social de Twitter, se muestra cómo un hombre, en un barrio de México encontró la forma de acabar el conflicto que tenía a diario con su vecino por el elevado volumen del reguetón que escuchaba a diario.

"A la ver... con la música", se le escucha decir mientras arrancaba el medidor de luz de su vecino, ante la intolerante situación que enfrentaba. Inmediatamente después de este acto, la música del vecino se detiene rápidamente, dejando un silencio sorprendente en el lugar.

"Si por las buenas tu vecino no entiende...", se lee en la breve descripción del clip, que en pocas horas sumó más de 700 mil reproducciones y 5.600 'me gusta'.

Controversial decisión

El clip generó gran controversia, ya que en vez de optar por mantener un diálogo con su vecino y llegar a un acuerdo, decidió retirar el medidor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a pesar de que ello conllevaba a un delito en su país.

De acuerdo con el código penal de ese país, la manipulación o robo de instrumentos federales como los medidores de luz es un delito que se paga con hasta 10 años de prisión y multas considerables.

¿Qué dijeron los seguidores en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que se mostraron a favor de la acción del señor por tratar de "poner fin" a la bulla, mientras que otros usuarios criticaron que "no sepa manejar situaciones con soluciones pacíficas".

"Duro con ellos... y muy generoso llamar 'música' a la miércoles que se escucha", "¿qué? ¿es tan fácil sacar un medidor de luz en México? Aquí en Argentina tiene muchísimas medidas de seguridad; para empezar va empotrado en la pared", "esto lo quise hacer muchas veces pero no era así de fácil", "no puedes hacer eso si es casa particular y no es en la madrugada", "hay veces en la que no hay otra opción", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en redes sociales.

De esta manera, el clip fue compartido inicialmente en TikTok, pero fue borrado rápidamente. Sin embargo, ante el asombro de la situación, al ver cómo un hombre tomó una radical decisión para acabar con la bulla de su vecino, arrancando su medidor de luz, muchos usuarios aprovecharon en volver a subir el video en Twitter.