Mujer asegura que los tatuajes son solo para las de tez blanca: "En mí se ven mucho mejor"

21/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales se encuentran distintos retos virales y cómo distintos jóvenes realizan preguntas a otros para conocer su opinión sobre distintos temas de actualidad y de sus experiencias. Tal como el caso compartido por la cuenta de @ice_238_, en la famosa plataforma de TikTok, donde se ve cómo una chica señala que las mujeres morenas no deberían tatuarse porque les quedaría mal.

Los tatuajes en güeras

En el material audiovisual, de 28 segundos de duración, se ve cómo un chico se acerca a una joven, que luce un atuendo negro, para preguntarle sobre qué opinaba de hacerse un tatuaje en la piel, a lo cual, ella dejó sorprendido a más de uno con su respuesta.

La joven señaló que le gustaba hacerse tatuajes con diseños "espectaculares" y que como ella era de tez blanca, se les veía muy bien. Hasta ese momento, todo iba bien, pero continuó hablando y comentó que a todas las mujeres de "su color" les quedaba el arte del tatuaje, en comparación de las personas que no son "güeras", porque lucirían como "chacalonas".

"Si no eres güera (blanca), no te hagas tatuajes... O sea, en mí los tatuajes, como soy blanca, se me ven bien, los colores resaltan más entonces por eso. En una piel clara, y los tatuadores no me van a dejar mentir, les gusta más porque se ven más chidos los tatuajes", comentó la joven, generando gran indignación por los internautas, que calificaron sus expresiones como 'racistas'.

"Si no eres güera, por favor no te tatúes, por favor lo digo en serio, se ven como chacalonas y muy cholas, y no les queda bien y en mí se ven muchísimo mejor", terminó por indicar la joven en el video de la plataforma china, que superó las 10 mil reproducciones.

¿Qué dijeron los internautas?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse impactados por las expresiones de la joven sobre quiénes sí deberían realizarse tatuajes en la piel.

"Si no eres flaca no te pongas vestidos", "si eres cuadrada no te ponga ese tipo de ropa ridícula", "quién le explica que no es blanca", "si tienes esa cara, no salgas a la calle", "si el tatuador o tatuadora con la que vas te dice algo como eso, huye de ahí", "blanca nada más de los ojos", "uy, la gringa", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran polémica en las redes sociales por los comentarios de la joven al señalar que las mujeres morenas no deberían tatuarse porque les quedaría mal.