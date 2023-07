"El perreo se apoderó de mí": Joven quiso sacar 'los pasos prohibidos' y terminó lesionada

22/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes salen a divertirse entre amigos en discotecas y reuniones donde la música está a su nivel máximo y cada uno saca a relucir sus mejores habilidades en la pista de baile. Es así como un video compartido en la famosa plataforma de TikTok, causó gran revuelo entre sus seguidores, al ver cómo una joven terminó lesionada por intentar 'perrear' hasta el suelo.

Bailó hasta el suelo

En el material audiovisual, de 49 segundos de duración, subido por la cuenta de @soyarehua, se ve cómo Arehua cuenta a todos su pasión por el baile y cómo una noche decidió salir a una fiesta con sus grandes amistades, pero no esperaba que todo saliera mal.

"Acompáñame a ver esta triste historia", se lee en la descripción al inicio del video para luego indicar que se mostraba feliz al ritmo de un reguetón y quiso deslumbrar a todos con sus mejores pasos hasta el piso, demostrando gran flexibilidad. Muchos de los presentes en la celebración comenzaron a aplaudirla y a dar gritos de ánimo, pero minutos después comenzó a sentirse mal.

"Todo estaba bien hasta que el perrero se apoderó de mí. (...) Decidí dejarlo todo en el suelo", expresó la joven Arehua, para luego indicar que comenzó a sentirse mareada.

Sufrió un desgarre

Después de haberse deslizado hasta el suelo, comenzó a sentir que su cuerpo se enfriaba y a notar un fuerte dolor en la pierna que no podía controlar. Sin embargo, en medio de la fiesta quiso distraerse y al principio no le prestó mucha atención y continuó bailando, pero ante el incesante malestar optó por pedir un Uber para ir a casa.

Una vez en su domicilio, la joven señaló que se dio cuenta de que había sufrido un desgarre en una pierna y mostró el enorme moretón que le dejó el estrambótico paso que hizo en medio de la rumba.

"Me tuve que ir temprano porque me disloqué una pierna... como me lastimé, pues ahora no puedo ir al gimnasio", terminó explicando la joven Arehua.

¿Qué dijeron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena, mientras que otros usuarios señalaron que uno debería medir las consecuencias de los actos y no realizar pasos tan arriesgados.

"Desgarre, por no calentar", "perreo intenso", "a mí me pasó lo mismo, me esguince la entre pierna por andar haciendo esos movimientos que ni yo sabía que podía hacer", "y ¿cómo sigues?", "en mis tiempos vendían pan", "ando igual, pero fueron los dos tobillos", "hermana, ya no tenemos 18 años, ja, ja, ja, hay que calentar antes de bailar", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip de la historia de Arehua por intentar "perrear" hasta el suelo y sufrir una lesión en la pierna, hizo que muchos usuarios no dudaran en recordar sus más divertidas anécdotas cuando salen a divertirse en las discotecas.