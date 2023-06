"Voy a ponerlo en mi barrio": Vecinos sorprenden con advertencia a quienes orinen en las calles

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Ante las constantes molestias generadas por los transeúntes y algunos choferes, los vecinos de un barrio limeño decidió tomar una radical decisión que plasmaron en un letrero, tal como nos lo demuestra el video compartido en la plataforma asiática de TikTok, por la usuaria @mardiecisiete_.

Radical advertencia

En el material audiovisual se ve como un poste tiene colgado un letrero con un mensaje muy claro para todo aquel que orine en los pasadizos de ese lugar: ¡se encuentra la figura de una persona que micciona y sobre ella un círculo tachado. Debajo de esas imágenes, hay dos huevos y a su lado una tijera!

"El barrio se levanta, ya saben", se lee en la breve descripción del video de 5 segundos de duración que causó gran revuelo en las redes sociales al descubrir la decisión que tomaron algunos peruanos por los malos olores que provoca la orina en sus calles.

La curiosa idea de estos vecinos hizo que muchos internautas desearan aplicarlas en sus respectivos barrios para que todos tengan en cuenta de lo que les espera si hacen caso omiso a la radical advertencia.

¿Cómo reaccionaron los usuarios en redes?

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir la ingeniosa idea de los vecinos y en expresar que esperan que todos entiendan el letrero "por su bien".

"Necesito uno de esos en mi barrio", "que llegue el autor del letrero", "me parece bien", "voy a ponerlo en mi barrio", "eso voy a poner en el poste", "ojalá cumplan los vecinos", "una imagen dice más de mil palabras", "cómo es posible que Lima huela a pichina", "dónde consigo eso, necesito imprimirlo para mi barrio", "necesito uno de esos", "me copiaré y pondré un cartel cerca al poste de mi casa", "qué buen cartel", "todos los barrios deberían aplicar esa estrategia", "cómo no se me ocurrió antes", "necesito saber de quién fue la idea", "ojalá cumplan la advertencia", "a las malas aprenderán", "aplausos por esa gran iniciativa social", "ya que no funcionan las municipalidades, los vecinos deben ponerse fuertes", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Es así como el video logró alcanzar 379.500 reproducciones y generó el asombro de muchos seguidores que comentaron que esperan que si los vecinos de ese barrio encuentran a alguien orinando en sus calles decidan aplicar su radical advertencia.