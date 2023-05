¡Increíble! Joven estadounidense "denunció" a sus padres por haber nacido sin su permiso

En las últimas horas comenzó a viralizarse en TikTok, una de las aplicaciones más descargadas en todo el mundo, un vídeo de una joven estadounidense que asegura demandó a sus padres por darle vida sin su consentimiento.

En el video publicado, que hasta el momento ya supera las tres millones de reproducciones, la joven justificó su accionar indicando que ella no aceptó estar en este mundo y cumplir con las obligaciones que esto conlleva, como lo es crecer y conseguir un empleo.

"Demandé a mis padres. Ellos contribuyeron, ya sabes a concebirme y mi madre que me crio, me dio a luz. Y es por eso que los demandé, porque no acepté estar aquí, no sabía que iba a tener que crecer y conseguir un trabajo para mantenerme. Y yo simplemente no permití eso", señaló.