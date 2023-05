Perrito se queda dormido en el bus y enternece las redes: "Trae a la bendición en sus brazos"

En muchas ocasiones, el transporte público suele ser escenario de curiosos momentos que tienden a volverse virales, siendo esta vez un perrito, protagonista de una graciosa pero tierna escena tras quedarse dormido mientras viajaba en un bus, lo cual llamó la atención de un pasajero que no dudó en grabarlo.

En las imágenes del video compartido por el usuario @MiiriiamST, se observa al pequeño can durmiendo plácidamente en los brazos de su dueña, mientras que ella se encuentra de pie viajando en el bus repleto de personas. Sin embargo, nada fue impedimento para que su mascota pueda tomar una siesta.

Lo que vuelve más curioso el hecho, es que el perrito recostó su cabeza sobre la espalda de una mujer que también iba de pie en el medio de transporte. Finalmente, el tierno perrito obtuvo la posición perfecta para poder completar sus horas de sueño.

El clip audiovisual se volvió rápidamente viral en la popular plataforma china, pues muchos de los usuarios quedaron cautivados y enternecidos con el 'perrito durmiente' . Por ello, no desaprovecharon la oportunidad de dejar comentarios acerca de la curiosa forma en la que dormía el can.

"¿Por qué no le cedieron un asiento?", "Pero ¿por qué no le dan el asiento a la joven con su criatura?", "Trae a la bendición en sus brazos", "Su cabecita recargada sobre la otra persona", "Gracias, persona desconocida que brindó su espalda para el perrito", ''Firulais me representa cada mañana que voy al trabajo'', ''Cuando el sueño nos vence en el transporte'', fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios tras ver el lindo y tierno video.