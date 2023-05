¡Increíble! Mujer descubre que tiene una enfermedad tras acudir al médico por un picor de pies

La mujer estadounidense, Amy Jardon, contó que tenía 40 años en el momento de su diagnóstico, contó como una terrible comezón y unas manchas en su cuerpo sirvieron para la detección del cáncer, según informó en declaraciones con el medio Daily Mail.

La mujer indicó que sintió un intenso picor entre los dedos de los pies y que al intentar deshacerse de la molestia rascándose, observó más de cerca el área y pudo ver una pequeña mancha con anillos alrededor de ella.

"Pensé, qué interesante, nunca me había percatado de esto antes. Tenía una cita la semana siguiente con mi médico de cabecera para otra cosa. Hablé con ella sobre esto y me dijo: Eso no es nada. No te preocupes", explicó.