"Con 'mamá', pero a qué costo": Perrito enternece las redes con distintos peinados

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias conmovedoras y pintorescas donde los protagonistas son los animalitos considerados como 'el mejor amigo del hombre', los perritos. Es así como un video publicado en TikTok, causó revuelo por la peculiar forma en que una joven peinaba a su canino.

"Sorprendió con varios moñitos"

En el material audiovisual podemos observar cómo una joven está al lado de su adorable perrito y no duda en realizarle algunos peinados con sus orejitas. Le coloca algunos moñitos, juntando sus orejitas, otros por separado, y lo curioso es los gestos que hace el animalito cuando su 'mamá' comienza a hablar frente a la cámara.

"Así luce con el cabello suelto, pero luego le hizo 'una colita'. Finalmente, le elaboró un look 'extraño' en el que solo tuvo que voltear las orejas de su perro", se escucha decir a la joven en el video.

"¡Adoptado, pero a qué costo!": ¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y generó cientos de comentarios de personas que tomaron con buen humor la peculiar escena protagonizada por la joven con su pequeño 'amigo peludo de cuatro patas' y sus curiosos looks frente a la cámara.

"Me gustó con dos colitas, lo pondré de foto de perfil", "no dejo de verlo", "hermoso", "me recordó a mi perrita", "su cara lo es todo", "así era yo con mi perrita", "amé las miradas que pone", "me hizo el día", "yo le hacía lo mismo a mi perrito cuando era niña", "el perro: me la estoy pasando bien raro", "morí, qué lindura", "su cara de confundido", "sus cara son lo mejor", "el perrito: con mamá pero a que costo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en la plataforma de TikTok.

Además, también aparecieron usuarios que criticaron la forma en que la joven manipulaba las orejitas del perrito, manifestando que ello le dolía al animalito y podría ser perjudicial para su salud.

"A los perritos les duele mucho cuando agarramos tus orejitas", "no debes amarrar sus orejitas ellos son delicados por sus orejitas", "¿eso no les duele?", "no deberías tratarlos así", "qué lindo, pero es malo cogerle las orejas a los perros así no veas a ellos le duelen por eso se desesperan al querer quitárselas saludos", agregaron otras personas en las redes sociales, rechazando de forma tajante la forma en que se trata al perrito en el video.