No cabe duda que los padres buscan lo mejor para sus hijos y están dispuestos a tomar medidas extremas a fin de que sus retoños se encuentren felices. En ese sentido, el reciente caso engloba a una jovencita que recibió la proposición de su padre acerca de comprarle un vehículo cero kilómetros si dejaba a su entonces pareja 'tóxica'.

Así es, el progenitor prometió a su hija que le otorgaría el carro que ella quiera, siempre y cuando, dejé a su novio de una vez por todas. A detalle, el pedido del señor estuvo facultado por las constantes peleas que tenía la muchacha y su 'enamorado'.

Aparentemente, la jovencita tenía cuadros depresivos producto de la compleja relación en la que estaba. Por consiguiente, su padre tuvo la magnifica idea de impulsar la ruptura amorosa por el bien de ambas partes.

Como quedó evidenciado, en el video en TikTok, la muchacha aceptó la proposición de su progenitor y terminó con su pareja. De esta manera, consiguió el vehículo de sus sueños y la tranquilidad que necesitaba con urgencia.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@vanemurillo" tiene, por el momento, más de 3 millones de reproducciones, 649 mil likes, 2 mil comentarios y más de 21 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Yo lo dejaría hasta por una bici", "Mi papá me dijo que si no lo dejaba me deshereda y así lo arranqué de mi vida", "Quiero un papá así", "No mereces menos, y menos teniendo un papá sí", "Los papás siempre saben los que no conviene", "Llorando pero un carro", "Por qué yo no tengo a nadie que me salve?", "Quiero ser tú", "Necesitaba esa motivación", "Mi papá ni caso me hace", "Hasta el novio lo terminó entendiendo", "Tomaste la mejor decisión de tu vida".

