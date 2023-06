¡Increíble! Universitarios fingen festejar cumpleaños para no exponer

24/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos insólitos como el video compartido por la cuenta de Upenina en apuros, en la famosa plataforma asiática de TikTok, donde se ve cómo un grupo de estudiantes universitarios cuentan la curiosa idea que tuvieron para evitar exponer en clase.

Evitaban una exposición

En el material audiovisual de 13 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un grupo de alumnos de la UPN fingen celebrar un 'cumpleaños' para no exponer.

"Nosotros haciendo un cumpleaños de mentira para no exponer", se lee en la descripción del video, donde se ve a tres jóvenes frente a todos y al lado, quien al parecer sería su profesor, quien acompaña la celebración entre palmas.

Aunque muchos señalaban que la estrategia de los alumnos era buena idea y que hubiesen querido hacer lo mismo cuando estaban en la universidad, otros se mostraron en contra por no aprovechar al máximo las clases.

¿No se prepararon?: Reacciones al video

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la insólita escena en una institución universitaria de Lima.

"Quiero volver a la universidad solo por eso", "buen dato", "cómo no se me ocurrió antes", "lo hicimos en enfermería y nos salvamos del examen", "un clásico", "¿Por qué dan ideas?", "interesante", "ahora entiendo", "qué chistoso", "la vieja confiable", "quiero volver a la universidad sólo para hacer esto, nunca se me hubiese ocurrido", "Mario: Exponen en el break", "nosotros hicimos el cumple de la profesora para no hacer el examen y al final ni vino", una estrategia muy buena", "en San Marcos tomábamos las facus", "creo que es normal, quién no lo hizo", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Opiniones divididas

La inusual situación hizo que muchos internautas aprovecharan en contar algunas de sus anécdotas vividas en su etapa estudiantil, tanto en la secundaria como en la universidad, manifestando que eran divertidos momentos que se dieron al lado de sus grandes amigos y con quienes aún comparten su historia.

De esta manera, la escena de los jóvenes universitarios que fingieron el cumpleaños de uno de los integrantes del salón para evitar una exposición causó gran debate y opiniones divididas en distintas redes sociales como Facebook y Twitter, y recomendaron que para otra ocasión estudien a tiempo para obtener una buena nota y desenvolverse adecuadamente en cada proyecto universitario.