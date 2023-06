"Recordar es volver a vivir": Universitarios causan sensación en TikTok bailando 'Los cañeros de San Jacinto'

05/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las épocas del colegio nunca se olvidan. Es así como un grupo numeroso de estudiantes universitarios fueron captados bailando con gusto la danza peruana 'Cañeros de San Jacinto' y fue viralizado en .

Bailando se recuerda mejor

El clip titulado: "Cuando los universitarios recuerdan las épocas del colegio", le pertenece a la cuenta de TikTok @musicadigital. Este video nos muestra a un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina danzando alegremente en el centro de un patio.

Nuestro país tiene de todo. Su cultura e historia siempre serán un orgullo para cada uno de los que vivimos en él. La música y la danza forman el dúo perfecto para transmitir compañerismo, alegría y desestrés.

En la Universidad Nacional Agraria La Molina un grupo de jóvenes causó sensación en TikTok al vérseles bailar con total soltura y emoción una danza peruana proveniente de la región Áncash: 'Los cañeros de San Jacinto'.

El video muestra a ese numeroso grupo en la parte central bailando con destreza, coordinación y unión esta joya musical peruana. Luego se ve el ingreso de otros universitarios que se quedan mirando el espectáculo, en un primer momento, para luego animarse a entrar a la pista de baile y seguir los pasos de los demás.

Finalmente, un ambiente de algarabía y coordinación se desplegó en el centro universitario.

Reacciones ante el video viral

Las imágenes difundidas en TikTok tuvieron miles de reproducciones, 21.3 mil comentarios, 310 comentarios y 528 compartidos.

Como era de esperarse, los comentarios no dejaron de llover en la plataforma china. Algunos de ellos recordando las épocas de colegio: "Qué hermoso, aún recuerdan la coreografía, cañeros de San Jacinto y contradanza era un duelo, qué recuerdos", "y se graduarán y no olvidarán sus danzas jamás", "Qué lindos recuerdos, ahora creo que ya no lo hacen".

También hubo recuerdos de exalumos de dicha universidad: "Mi Agraria querida, hace tres años no voy", "aún recuerdo esos tiempos en mi UNALM", "tiempos maravillosos, los mejores Agraria corazón <3", "mi querida universidad", "siempre celebran todos incluyendo personal, profesores. Es muy hermosa esa uni Agraria", son algunos de los comentarios que se pueden leer en TikTok.

Es así como vimos que la danza es un elemento cultural que transmitió alegría, emoción y unidad en un grupo de universitarios al bailar los "Cañeros de San Jacinto" en medio del patio de dicho centro de estudios. Las reacciones ante este suceso fueron virales en la plataforma china.