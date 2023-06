"Todo es gracias a ti": Joven enfermera se muestra agradecida por todo el esfuerzo de su padre

23/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la graduación de una carrera es el más importante para los jóvenes que dieron su mayor esfuerzo para lograr terminar satisfactoriamente la profesión de sus sueños. Por ello, muchos no dudan en mostrarse agradecidos con los que los ayudaron a salir adelante y no darse por vencidos en el camino, tal como lo hizo una joven enfermera.

"Siéntete orgulloso, papá"

En el material audiovisual compartido en la famosa plataforma china de TikTok, se puede conocer la historia de Yenisel Oliver, una joven mexicana que decidió ir al trabajo de su padre para agradecerle por todo su apoyo para poder culminar su carrera de enfermería.

El clip de 44 segundos de duración tiene como fondo musical la canción 'Para ti papá' de Ulices Chaidez, y en la descripción se puede leer: "y su papi abrazándola con mucho cuidado para no ensuciar su uniforme".

En la escena se ve cómo Yenisel lleva su diploma y se lo muestra a su padre, para luego colocarle el cintillo alrededor de su cuello para que sepa que él fue parte importante en su vida por su lucha constante y esfuerzo que hace a diario para ser el soporte de su familia.

¿Cómo reaccionaron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y fue compartido en distintos medios de comunicación, así como generar cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el noble gesto de la joven por reconocer el esfuerzo de su padre al trabajar como mecánico y en señalar que quizás él tuvo que dejar su sueño de lado, para poder dedicarse a llevar dinero a casa y hacer de sus hijos unos grandes profesionales.

"Qué hermosa enfermera tan humilde y sencilla, esas manos sucias que tiene su papá fueron para que ella cumpliera ese sueño, felicidades", "qué bonito, hasta a mí me diste mucho orgullo", "tan lindo él, no le quiere ensuciar su uniforme, qué hermosos", "hasta lloré, solo eso queremos los padres y que se abran camino en todo y para bien, que sigan los éxitos hermosa", "humilde y sabe reconocer quién se esforzó", "es donde los papás nos sentimos que nuestras vidas no fue en vano", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video alcanzó 7 millones de reproducciones, y conmovió a muchos al ver que la joven mexicana se mostraba muy agradecida por el arduo trabajo que realizó su padre para ayudarla a convertirse en una gran enfermera.