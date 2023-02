24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una divertida escena está sacudiendo las redes sociales en los recientes días. A detalle, el caso engloba a un joven que al no hablar inglés y, hallarse en Estados Unidos, utiliza una wincha para que los cajeros conozcan lo que desea comprar.

En ese sentido, el video compartido en TikTok evidenció al muchacho dentro de un local de comida rápida. Aparentemente, el referido no conoce la lengua extranjera; por lo que, utilizó una herramienta de construcción para que la empleada del establecimiento tome su orden de hamburguesas.

En esa línea, el título "Cuando no sabes inglés, pero tienes hambre" exhibe con facilidad la situación que vive el joven inmigrante en tierras norteamericanas. De esta manera, la situación genera empatía entre los internautas que comparten vivencias similares, a través de las plataformas digitales.

Viralizado el caso, miles de cibernautas aplaudieron el ingenio del joven para conseguir los alimentos que requiere. Asimismo, brindaron los mejores deseos en su etapa de adaptación al país, idioma y cultura estadounidense.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@Samuelcontractinginc_ny" tiene, por el momento, más de 4 millones de reproducciones, 97 mil likes, 2040 comentarios y más de 6 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Ni me río porque podría ser yo", "A cuantos no le ha pasado eso aquí en USA", "El querer es poder hacerlo amigo, nadie nació sabiendo", "Yo en Brasil la primera vez que fui a un Burguer King", "Excelente técnica", "Un genio", "Yo con el traductor de Google que me ayudó bastante", "Mejor le tomo foto y le muestro", "Sin miedo al éxito", "Aquí nadie se va a quedar sin comer", "Nuevo truco desbloqueado", "Como sea, pero nos damos a entender", "Siempre hay una forma de pedir, aunque sea a señas".

