¡Insólito! Abogado terminó arrestado con su cliente tras una audiencia

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡En redes sociales encontramos distintos casos insólitos que nos sorprenden a diario! Edwin Catari Calisaya es el jurista que fue arrestado por ocho horas, luego de que intentó defender a su cliente Jorge David R. N. quien era acusado por violencia familiar y doméstica.

"Habría sido irrespetuoso con el juez del juicio"

Según información brindada a medios bolivianos, Edwin Catari señaló que su defendido le pidió unos documentos, sin embargo, el juez Yiye David Ríos Sarabia se lo niega. Pese a la retiración de la solicitud, la máxima autoridad se molestó y pidió que tanto el abogado como el cliente vayan a la cárcel.

Rodny Calisaya, abogado que defiende a su colega Edwin Catari, manifestó que el juez fue injusto al ordenar el arresto de su cliente, pues se le estaba negando su derecho fundamental de asumir la defensa.

"Mi cliente solicitó en la audiencia al juez Yiye David Ríos Sarabia, del Juzgado 2do Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal del Plan 3.000, que le preste el cuadernillo de control jurisdiccional para interiorizarse del caso que debía defender, pero el juez se lo niega. Entonces mi cliente insiste y este juez ordena su arresto porque supuestamente le faltó el respeto", manifestó indignado por la decisión del juez.

"La audiencia fue para las 7:30, el abogado colega toma el caso recién y lo que le pide al juez es que le preste el cuadernillo de control jurisdiccional, el juez le dice no, no insista, entonces el colega vuelve a insistir porque esta dentro de su derecho fundamental para poder asumir una defensa y el juez dice, usted va quedar arrestado porque me faltó el respeto" agregó.

Cuando fue liberado, Edwin Catari señaló que "nunca he sido multado por ningún juez. Esto es un hecho insólito. No lo puedo creer. Cumplí las 8 horas porque así lo dispuso el juez de forma ilegal. Injusticia".

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el caso se volvió tendencia en distintos medios de comunicación y redes sociales, y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en decir de forma irónica que era el resultado de las clases virtuales en pandemia.

"Eso deberían hacer también en el Perú", "se pasó este juez", "mi amigo en su primer caso", "nosotros en un futuro", "ahí está el resultado de las clases virtuales", "siempre juntos hasta el final", "¿graduado online?", fueron algunas de las principales reacciones en redes sociales.