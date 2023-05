"¿Y tu hija no come?": Juez llamó la atención a un padre que solo quería dar S/.200 de pensión a su hija

Como se recuerda, la pensión alimenticia es un aporte económico que reciben mensualmente los hijos menores y dependientes de padres divorciados o separados. Es así, como un video publicado en la cuenta de TikTok, causó revuelo por la peculiar respuesta del juez que llevaba el caso de un juicio, en Los Olivos, para determinar el monto que un padre debía dar para su pequeña niña.

En el material audiovisual se escucha cómo el juez Ernesto Aurich Escobar cuestiona al progenitor, quien indicó que solo podía dar S/.200 de pensión para su hija, señalando que estaba cursando aún sus estudios universitarios. La respuesta del magistrado fue épica.

"Papá y mamá, con la edad... Para hacerme responsable, tengo que pagar mis cosas, asumir yo. Olvídense de mamá gallina, acá ya no hay eso. Acá él (padre) responde por sí solo. Vamos a ver, en total S/. 900, gasta en S/.780 solo en su universidad. ¿Y tu hija no come? o la leche ni puede comer porque tienes que estudiar", manifestó el juez.