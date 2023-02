¡Insólito! Joven compra chaufa a dos soles en bolsita y con ají

21/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un reciente video compartido en las redes sociales está sacudiendo a la comunidad peruana. A detalle, el caso engloba a un joven que compró un chaufa por valor de dos soles y obtuvo una bolsita, menor al tamaño de una mano.

En ese sentido, el muchacho contó por TikTok que mientras regresaba del trabajo tenía hambre y deseaba comprar un chaufa para llenar su apetito. Sin embargo, solo poseía dos soles en sus bolsillos, por lo que, pidió a los dueños de un local que le vendieran el platillo en reducidas porciones.

De esta manera, el muchacho obtuvo una mínima ración del plato, eso sí, con ají incluido y bien calientito. En el video, se observó al jovencito abriendo con los dientes el producto y simulando la manera de ingerir un chupete, el referido terminó el platillo.

En esa línea, el sujeto destacó el ingenio de los dueños del local chaufero, que para no perder clientela innovaron en diseño y cantidad su clásico menú.

Conocido el caso, miles de internautas reaccionaron alegremente ante una nueva muestra de picardía de los peruanos. Asimismo, pidieron la información detallada a fin de visitar el establecimiento y pedir un chaufa de dos soles.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@jokerperuano47" en TikTok tiene, por el momento, más de 504 mil reproducciones, 33 mil likes, mil comentarios y más de 6 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Hijito la bolsa se come también", Seguro es arroz con huevo", "A veces solo necesitamos un chaufa de dos soles", "En mi colegio estaba 20 céntimos en el quiosco", "Congelarlo y a ver que tal sabe una raspadilla de chaufa", "La pobreza no me va a ganar", "Qué buen servicio", "Hasta con su ajicito", ¿Dónde los venden? Para ir pronto", "Comparte la dirección".

