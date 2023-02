19/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer, identificada como Jennifer Romo, contó a sus seguidores de Tik Tok cómo descubrió la infidelidad de su novio e hizo que se tatuara su nombre tras la traición que vivió. Cabe señalar que, este caso se viralizó en dicha red social.

A través de su cuenta oficial @Jenn_romoo, la ciudadana indicó que tuvo una relación con el joven por "mucho tiempo" y que él le había indicado que quería tatuarse su nombre en cualquier momento.

"Ya llevábamos tantito tiempo y este wey me había dicho que se quería tatuar mi nombre, hermanas", manifestó.

Asimismo, informó que ella no estaba de acuerdo con la decisión de su pareja de tatuarse su nombre y que antes de acudir donde el tatuador fue a ver a su novio jugar fútbol. Es en ese momento cuando revisa su celular.

"Y resulta que me dice: 'Oye, acompáñame a un partido de fútbol y de ahí nos pasamos a donde me van a tatuar y yo, la neta, no quería dejar que se tatuara mi nombre", manifestó.

Ella indicó que cuando llegó al lugar en donde su pareja iba a jugar fútbol, él le pide que cuide su celular. "Bueno, hermanas. ¿Qué hice yo? Lo revisé", señaló la joven, quien también informó que no revisó ninguna conversación de su pareja, pero sí vio su galería de fotos, en donde tenía imágenes de otra mujer en un hotel.

"Entonces, me meto a las fotos y tenía un álbum ahí bien escondido, medio turbio, y yo: '¿Qué será esto?'", manifestó. "Yo no quería dejar que se tatuara, pero vi eso y dije: 'Ah no pues, ahora te ching**, hermana. Ahora te ching**'", añadió.

Además, indicó que luego de observar dichas fotografías no impidió que su pareja se tatuara su nombre. "Yo estaba consciente que era algo que él ya tenía planeado hacer, pero están de acuerdo que si yo lo enfrentaba y le decía que ya hasta aquí, pues ya no se iba a tatuar, entonces yo decidí esperarme hasta que el tatuaje estuviera totalmente terminado para poder enfrentarlo y mandarlo a la ching***, y pues así fue, hermanas", señaló.

Tras contar cómo descubrió la infidelidad de su pareja en Tik Tok, la joven recibió el apoyo de otras mujeres.

"Muy inteligente de tu parte hermana, amén", "soy tu fan jajaja", "Idolaaa","wow ídola JAJAJAJA", fueron algunos comentarios de las usuarias de Tik Tok.

El video de la joven contando que descubrió la infidelidad de su novio e hizo que se tatuara cuenta con más de 313.8 mil reproducciones y un total de 52 mil 'Me Gusta'.