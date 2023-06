'Cariñosa' peruana revela la exorbitante cifra de dinero que gana en un fin de semana

Los internautas que navegan en Tiktok quedaron sorprendidos después que una joven peruana, quien se dedica a hacer videos sobre su trabajo como 'cariñosa', revelara cuanto dinero ganó en un solo fin de semana ejerciendo el oficio de dama de compañía.

Deidre Constance es una joven tiktoker que cuenta con más de 282 mil seguidores, quienes siguen fielmente su día a día como trabajadora sexual, ya que en su cuenta se dedica a hacer contenido hablando exclusivamente sobre el oficio que ella ejerce.

La cuenta de Tiktok de Deidre es @deidreconstance00, y en ella subió el video donde narra cuánto llegó a ganar el fin de semana antes de grabar dicho material audiovisual.

En ese sentido, empezó a contar los billetes, pero antes explicó que los había organizado de mayor a menor por el "amor al dinero" que tiene.

En total, la joven contó 8 billetes de 100 soles, 4 billetes de 50 soles y 2 billetes de 20 soles, dando como suma final S/ 1.040. Seguido de esto, se animó a contar que no es tan fácil como parece, pues ese día fue muy pesado para ella.

"Si supieran todo lo que me pasó hoy día, tenía que discutir con bastante gente por ahí, pero son cosas de este mundo, así que hay que saber afrontarlo" expresó.

Casi al final del video, la joven contó que varias personas la vienen acusando de mentirosa porque tiene los billetes ordenados de mayor a menor, pero ella tiene una explicación.

"Me pagan en billetes de 20, 10, a veces en 50 y como me gusta ver solo 'azulitos', pues lo cambió con la señora. Me gusta coleccionarlos así", expresó.