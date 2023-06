¡Insólito! Mujer amarra a su pareja con correa y van de compras

Las redes sociales estallaron al ver un video compartido en Facebook, donde una mujer fue captada saliendo de una tienda comercial junto a su pareja, pero de una manera insólita: ¡él llevaba una correa atada a su cuello!

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que la joven Emily Marlynn Angel Balderrama pasaba por las calles de México y quedó sorprendida al ver a una pareja caminando de una forma insólita, por lo cual no dudó en grabar la escena y compartirla con sus seguidores.

"Si no andamos así mejor no quiero nada", se lee en la descripción del video, dejando entrever que la señora tendría "controlado el comportamiento de su pareja" y así no se iría con otras mujeres. Asimismo, algunos manifestaron que decidió marcar territorio y someter a su voluntad en plena calle a su compañero de hogar.