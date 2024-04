¡Insólito! Taxista olvida que tenía pasajera a bordo y se va a su casa: "Qué le pasa, yo no vivo aquí"

Un taxista se ha vuelto viral en TikTok al compartir un video donde se registra el preciso instante en que llega a su casa con una pasajera a bordo. El hombre había olvidado por completo que la mujer estaba tomando un servicio y ella también estaba distraída en su celular.

El video fue publicado hace dos días y se ha viralizado rápidamente ya que se puede ver que el taxista estaba bastante distraído mientras manejaba. En el clip que dura apenas 27 segundos, el joven va conduciendo tranquilamente mientras escucha noticias en la radio, a la vez que la pasajera iba concentrada en su celular, sin prestar atención al camino.

Una vez que el taxista llevó a su casa, se detuvo y se quitó el cinturón de seguridad, haciendo que su pasajera luzca bastante confundida y algo asustada, para luego preguntarle porque se había estacionado.

"¿Qué le pasa, oiga? Si aquí yo no vivo", dijo la señora al darse cuenta de que no era su destino al que habían llegado.

Al oír la voz de la mujer, el taxista se espantó y se dispuso a prender nuevamente el auto mientras se disculpaba con ella, ya que había olvidado que estaba en el auto con él.

"Perdón. Se me olvidó que venía conmigo; ya había llegado a mi casa. Pero, ¿por qué no me dice nada?", le respondió.

El video ha ganado gran popularidad en TikTok y muchos usuarios, varios de ellos que también se dedican a ser taxistas, contaron sus experiencias en la sección de comentarios, mientras que otros se internautas se burlaban del taxista por ser tan distraído

"Cuando dicen llévame dónde tú quieras", "Este señor me representa jajaja", "a mí en ocasiones se me olvida que ando manejando", "a mí me pasó que me puse a cantar una canción a todo dar y cuando mire atrás había dos pasajeros", "Que peligro, la pasajera ni siquiera se dio cuenta por donde estaba yendo el taxista, "La mujer se ve muy asustada", fueron algunos de los comentarios.